澎湃新聞河南鄭州採訪遭拒 斥地方政府官僚主義濃

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（中央社台北20日電）中國媒體澎湃新聞今天報導說，自家記者在報導人民網「領導留言板」上的民生問題時，遭河南鄭州的鄭東新區教文體局以諸多理由拒絕採訪，斥責有關單位充斥官僚主義，將民眾訴求拒之門外，不過這篇報導目前已遭刪除。

據中國青年網報導，人民網「領導留言板」是「人民日報」為中央、地方領導幹部搭建的全國性網路群眾工作平台。一般民眾可於平台留言，直接與全國約60位省委書記和省長，以及數千名的地市縣級黨政正職官員對話，吸引不少民眾使用。根據統計，今年2月以河南省收到的有效留言最多約4700則。

日前就有名網友向河南省鄭州市委書記安偉留言表示，就讀小學的孩子長期在午休時間趴睡，擔心影響孩子發育，期待有關部門重視。

中國媒體澎湃新聞記者擬就此採訪，但遭校方以採訪須經鄭東新區教文體局宣傳科批准為由婉拒。鄭東新區教文體局則是在反覆請示後，以局裡規定「必須讓跑口記者來」、須提前預約、得請示教育局等諸多理由，拒絕記者登門採訪。

澎湃新聞今天刊文稱，有關單位對記者採訪閉門不見，表現高高在上姿態，充斥官僚主義、形式主義作風。

該文表示，關於這類民生問題的建議兩年來持續不斷，可見問題並未解決，該單位表面上拒絕的是記者，實際上是把眾多家庭的民生訴求拒之門外，對群眾的意見漠不關心，是官僚主義的表現形式之一。

該文最後呼籲地方有關單位，肩負著為黨育人、為國育才使命的教育部門，應該根除「四風」（形式主義、官僚主義、享樂主義、奢靡之風）頑疾，並奉勸鄭東新區教文體局，不要再把群眾訴求拒之門外，而應把四風問題牢牢關在門外。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130320