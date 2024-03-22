王滬寧會見北韓、英國代表團 籲英商赴中投資

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧21日在北京分別會見朝鮮勞動黨及英國兩黨議員代表團並表示，正值中朝建交75週年，將持續深化兩國交流，並呼籲英國企業來中國投資。

中國官媒新華社報導，王滬寧21日在北京會見由朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男率領的代表團。他表示，今年迎來中朝兩國建交75週年，將共同深化團結，加強戰略溝通，一同營造和平穩定的外部環境。

金成男則表示，相信「朝中友好年」將促進雙方各領域交流合作，推動兩國社會主義事業取得更大發展。

據中國外交部網站顯示，今年年初中共中央總書記、國家主席習近平就與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩互致新年賀電中，共同宣布將2024年定調為「中朝友好年」，中國外交部副部長孫衛東也於1月訪問北韓，雙方互動頻繁。

據俄羅斯衛星通訊社引述朝中社今天的報導，由朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男率領的代表團將先後到中國、越南、寮國三地進行訪問。這是金成男於2021年出任黨國際部部長後首次出訪海外。

另外，此次王滬寧還會見於20日參加完第12屆中英政黨對話的英國保守黨、工黨議員代表團。據北京日報引述央視報導，中英政黨對話於2007年開始舉行，已成為中英雙方的重要交流機制。

王滬寧表示，中國正以高品質發展全面推進中國式現代化，歡迎英國企業繼續投資中國，中國共產黨願同英國保守黨、工黨等繼續保持多種形式的交往。

英國前首席內閣大臣、英中協會會長利丁頓等則表示，願意讓更多英國各界人士深入了解中國，推動兩國加強交流往來和各領域合作，共同應對全球性挑戰。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130322