更多編輯台推薦新聞：
中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫
生活

中央大學研究發現水資源 桃園新屋地下水年出流量約半座石門水庫

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名
政治

專訪／單槍匹馬闖美國會山莊 台灣說客陳虹宇推代表處正名

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走
運動

水原一平涉挪用大谷資產 美職受害先例賈霸、巴克利鉅款被搬走

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

王滬寧會見北韓、英國代表團 籲英商赴中投資

2024/3/22 13:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧21日在北京分別會見朝鮮勞動黨及英國兩黨議員代表團並表示，正值中朝建交75週年，將持續深化兩國交流，並呼籲英國企業來中國投資。

中國官媒新華社報導，王滬寧21日在北京會見由朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男率領的代表團。他表示，今年迎來中朝兩國建交75週年，將共同深化團結，加強戰略溝通，一同營造和平穩定的外部環境。

金成男則表示，相信「朝中友好年」將促進雙方各領域交流合作，推動兩國社會主義事業取得更大發展。

據中國外交部網站顯示，今年年初中共中央總書記、國家主席習近平就與朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩互致新年賀電中，共同宣布將2024年定調為「中朝友好年」，中國外交部副部長孫衛東也於1月訪問北韓，雙方互動頻繁。

據俄羅斯衛星通訊社引述朝中社今天的報導，由朝鮮勞動黨中央政治局候補委員、國際部部長金成男率領的代表團將先後到中國、越南、寮國三地進行訪問。這是金成男於2021年出任黨國際部部長後首次出訪海外。

另外，此次王滬寧還會見於20日參加完第12屆中英政黨對話的英國保守黨、工黨議員代表團。據北京日報引述央視報導，中英政黨對話於2007年開始舉行，已成為中英雙方的重要交流機制。

王滬寧表示，中國正以高品質發展全面推進中國式現代化，歡迎英國企業繼續投資中國，中國共產黨願同英國保守黨、工黨等繼續保持多種形式的交往。

英國前首席內閣大臣、英中協會會長利丁頓等則表示，願意讓更多英國各界人士深入了解中國，推動兩國加強交流往來和各領域合作，共同應對全球性挑戰。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130322

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.62