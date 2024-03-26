美學者出書談COVID-19 指中國專制使疫情失控

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（中央社台北26日電）美國芝加哥大學教授楊大利3月出版新書談到COVID-19疫情在中國爆發後如何失控。他指出，若當時中國政府及時防疫，病例數將減少2/3，但專制體制封鎖消息、地方官員短視近利等問題，都讓疫情逐漸失控。

據英國每日電訊報（Daily Telegraph）報導，鑽研中共政局多年的楊大利（Dali Yang）於1日發行「武漢：Covid-19疫情在中國爆發後如何失控」（Wuhan: How the Covid-19 Outbreak in China Spiraled Out of Control）一書。

楊大利接受每日電訊報專訪提到，若不是中國政府的失誤，這場造成數百萬人死亡的疫情原本可以避免；他並引用中國防疫專家鍾南山的估計，表示防疫措施若提前5天實施，中國大陸COVID-19病例總數將減少約2/3。

該書按照時間順序，分析何時出現COVID-19病毒、哪位人物得知病毒的出現，並以法醫鑒定的形式，詳述2020年1月底中國東部城市實施封鎖前的關鍵幾週、事件和錯誤。

書中提及，在2019年底，武漢幾位醫生認識到，在武漢流行「病因不明的肺炎」已出現人際傳播跡象，其中有部分專家擔心與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）有關。另外，社群媒體上也出現匿名實驗室科學家發文，表示COVID-19病毒應與鼠疫同等對待，點出防疫重要性。

但中國政府遲至2020年1月20日，才由鍾南山博士宣布，COVID-19病毒會在「人與人之間傳播」，再加上之後的關鍵幾週裡，中國各種失誤、審查、政治利益和產生反效果的舉措，使得病毒失控傳播。

其中一個重大失誤是，中國政府沒有承認武漢新出現的病例與華南海鮮市場無關，華南海鮮市場被視為是第一個病毒傳播點，當時市場緊急關閉，使得民眾誤以為情況已獲得控制；楊大利認為這加深民眾虛假的安全感。

楊大利指出，中國是一個雄厚實力的國家，本可以在2019年底迅速掌握相關知識並推出防疫舉措，但初期優勢遭中國為維護社會穩定而壓制訊息的政治傳統削弱，成為不利抑制疫情的因素。

書中以武漢醫學界一開始封閉消息為例，表示疫情初期醫院員工感染狀況遭掩蓋，且相關領域的專家發言被排擠。楊大利形容，身處在疫情期間的醫生活在灰色陰影下，看似英勇的醫生並不會是直言不諱的醫師，武漢醫學界對譴責的恐懼是真實存在的。

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書中提到，地方政客短視近利，也成為疫情失控的主因之一。地方官員一心想維護城市形象讓民眾放心，大肆舉辦新年慶祝活動，像是當時的武漢市及湖北省，仍極力邀請居民申請共計20萬張的參觀景點免費通行證，當地媒體甚至還讚揚已遭感染的表演者仍繼續表演的行徑，都讓疫情越發不可收拾。

楊大利表示，父親在其年幼時在中國死於傳染病，使他長期關注中國對肝炎、肺結核等傳染病的處理方式。但以目前中國複雜的治理體系，難以相信中國在往後面對新型態病毒時能有更好的處理。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1130326