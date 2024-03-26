字節跳動首度推出抖音商城版APP 主打價格戰

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（中央社台北26日電）字節跳動2023年營收大幅增長，近日上線抖音商城版App，將「低價秒殺」的位置突出，取代抖音原有的「超值購」。這是抖音電商首度在中國推出綜合性獨立電商平台，加入激烈的電商價格戰。

綜合Tech星球、晚點LatePost等中國大陸商業網媒26日報導，抖音電商相關負責人表示，觀察到部分使用者在主動購物方面存在著旺盛的需求，為了更好地服務這些使用者，抖音電商上線抖音商城版，幫助這些用戶發現優價好物、便捷管理訂單。

抖音商城版是一款電商購物App，可為用戶提供商品流覽、查找搜索、購買商品或服務、物流查詢、發表評價、分享商品等服務。

值得注意的是，抖音商城版App將「低價秒殺」的位置突出，替代抖音App商城內原有的「超值購」，給予流量更高的展示位。此舉或是為抖音電商所推行的低價策略探路。

報導指出，抖音電商將「價格力」設定為2024年優先順序最高的任務，這也是繼拼多多、阿里巴巴與京東後，又一個在內部明確將「低價」提升為核心戰略的電商平台。

此外，抖音商城版App保留有短影音介面，但剔除了拍攝創作功能。App會同步用戶在抖音App內喜愛的短影音或直播內容進行播放，使用者還可以在該介面下看到影音帶貨、直播帶貨的內容推薦，便於使用者購買，促成在平台內交易。

據報導，抖音電商定下2024年超過人民幣3兆元（約新台幣13.26兆元，下同）的總成交額（GMV）目標。2023年，抖音電商的總成交額約為2.2兆元，這表明抖音電商今年要實現超過36%的增長，才能達標。這也意味著，抖音電商需要找到更多的可能性，推出獨立平台無疑是一個重要選項。

報導指出，從去年開始，「貨架電商」（以線下實體店的產品為基礎，透過線上平台進行銷售和配送）已成為抖音電商的重點規劃目標。從產品側看，抖音變得越來越臃腫，抖音電商此時推出商城版App，不但能減輕抖音承載電商業務的壓力，而且透過獨立App甚至獨立電商品牌，還可以探索更多的業務邊界。

中國電商爭奪戰已經進入白熱化階段。淘寶、京東、拼多多等電商平台間不僅大打價格戰，還開始向其他玩家擅長的領域滲透，激烈的交鋒無可避免。

憑藉著抖音、TikTok，字節跳動2023年營收大幅增長。

英國金融時報3月引述5位知情人士說法稱，字節跳動2023年營收達1200億美元，年增約40%。這個數字不僅超越中國第一電商騰訊，還逼近Facebook母公司Meta。（編輯：楊昇儒/吳柏緯）1130326