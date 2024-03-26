「周處除三害」熱映 中國披露非法靈修案件不斷

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（中央社台北26日電）「周處除三害」在中國大陸熱映之際，中國警察網發文稱，近年全國公安機關嚴打「靈修」等非法培訓機構，有利遏制發展蔓延，但數據也顯示，這類靈修組織在大陸騙財騙色甚至導致被害人自殘自殺的案件不斷。

貓眼專業版電影票房數據顯示，截至26日晚上7時，「周處除三害」在大陸上映21天累計票房人民幣6.11億元（約新台幣27億元，下同），目前名列第二，遠勝第三名的美國科幻大片「沙丘：第二部」（3.19億元）。

陸媒上游新聞報導說，「周處除三害」對於「靈修」組織的刻畫入木三分：自以為身患絕症的男主角誤入「新心靈舍」，在「尊者」及其手下看似關心實則洗腦的操控下，將財產全數捐出，並成為組織中的一員……雖然電影最後的反轉讓不少觀眾出了一口氣，但現實中這樣的非法「靈修」組織卻大多以受騙上當者人財兩空畫上句號

中國警察網24日深夜報導，近年來，全國公安機關依法嚴厲打擊查處借「靈修」等旗號從事非法培訓活動的公司機構，有力遏制了此類活動的發展蔓延。2018年以來，共偵破重點案件77起，刑事處理269人，收繳違法所得2.17億餘元。

報導稱，各地公安機關緊盯涉嫌違法犯罪的「靈修」類非法培訓活動，組織專門力量，深入展開工作，依法查處了一批打著「心靈療愈」、「激發潛能」、「外星文明」、「能量改命」等旗號從事非法培訓活動的「靈修」類組織。

報導指出，2019年以來，廣東、陝西、江蘇、福建、雲南、山東等地公安機關相繼依法查處了「佛山恩多恩心理諮詢有限公司」、「西安拉比天堂企業管理諮詢有限公司」等「靈修」類非法培訓機構，涉案骨幹分別因「非法經營罪」、「利用迷信破壞法律實施罪」、「詐騙罪」、「強姦罪」等罪名，被判處有期徒刑5到17年。

中國公安部有關部門負責人介紹，「靈修」類非法培訓活動盜用心理學、成功學和現代科技概念，編造設計課程，宣揚透過所謂靈性修煉，與神交流、塑造靈魂、提升靈性、蛻變生命、開發潛能、增財治病等歪理邪說。

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這類組織透過封閉培訓，採用切斷外界聯繫、催眠洗腦、心理暗示、自我否定、教義填灌等方式實施精神控制。同時，以加盟、分銷、進階乃至傳銷等手法發展人員，聚斂巨額錢財。

據介紹，有的非法培訓活動還對學員實施非法拘禁、強姦、猥褻等人身侵害，以身心解放為名搞集體淫亂活動，對群眾身心健康、家庭財產安全和社會和諧穩定構成重大威脅和潛在危害，人民群眾反映強烈。個別學員因被精神控制，甚至拒醫拒藥、自殘自殺。（編輯：楊昇儒）1130326