中國北方沙塵暴黃色預警 北京一度嚴重空汙

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（中央社記者張淑伶上海28日電）中國中央氣象台今早6時同時發布沙塵暴黃色預警、大霧黃色預警以及大風藍色預警。北京、天津、內蒙古和東北多地都出現沙塵天氣，北京清晨一度達到嚴重汙染標準。

央視新聞報導，27日，受地面氣旋及冷空氣共同影響，北方地區遭遇今年第3次沙塵天氣，內蒙古、山西、京津冀及黑龍江、吉林、遼寧部分地區出現揚沙或浮塵天氣，內蒙古錫林郭勒盟和赤峰等局部地區出現沙塵暴或強沙塵暴。

據北京市生態環境監測中心官網消息，截至3月28日6時，北京市空氣質量指數已達500，汙染級別為6級，已達嚴重汙染標準。目前空氣中的首要汙染物為PM10。

北京市氣象台昨天下午發布了大風沙塵藍色預警。據監測，昨晚到今天清晨，北京的可吸入顆粒物PM10小時濃度一度達到每立方公尺1000微克以上。今天9時左右，北京的沙塵明顯減弱，北京這輪沙塵天氣預計白天結束。

中央氣象台預計，今天白天，沙塵影響將繼續向東擴展，除上述地區外新疆、寧夏、陝西、山東、河南等共10多個省分都有揚沙或浮塵天氣。中央氣象台繼續發布沙塵黃色預警。此外，這次冷空氣還將給北方多地帶來降溫。（編輯：唐佩君）1130328