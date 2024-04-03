拜習通話 學者：中方對美經貿限制發出尖銳訊號

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（中央社台北3日電）中國國家主席習近平2日與美國總統拜登通電話時強調，台灣議題是第一條不可逾越的紅線，另反對美方經貿科技限制。學者表示，這是中方迄今發出最尖銳的訊號，成為僅次於台灣議題的另一大潛在衝突點。

據新華社報導，習近平2日晚間「應約」與拜登（Joe Biden）熱線。習近平表示今年的中美關係要堅持以和為貴、以穩為重及以信為本，用行動兌現各自承諾，將「舊金山願景」轉為「實景」。

習近平並表示，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，對於「台獨」勢力分裂活動與外部縱容支持，「我們不會聽之任之」。另美國針對中國的經貿科技打壓措施層出不窮，制裁中國企業的單子越拉越長。這不是「去風險」，而是製造風險。

美國之音今天報導，拜習通話討論了包括台灣議題和TikTok在內的多個議題。觀察人士認為白宮和北京方面都展示出相對友好的態度，但兩國在科技方面的競爭依然是雙邊關係變數。

報導引述學者分析，從北京方面的新聞稿可以看出，美國在經濟和科技上對中國的限制已經成為了兩國未來可能衝突的最大導火線之一。

華府智庫昆西研究所（Quincy Institute）研究員文哲凱（Jake Werner）表示，這是到目前為止最尖銳的訊號，表明中國認為美國的經濟限制是僅次於台灣議題的潛在衝突點。

文哲凱說，經貿限制成為潛在衝突，這是非常危險的，因為與台灣議題不同，美國領導人並沒有認真對待這些警告。

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不過，澳洲國立大學的政治學學者宋文笛指出，中國方面發布的內容顯示習近平沒有再提兩位領導人2022年在峇厘島達成的共識，只強調了去年在舊金山見面後產生的願景。

宋文笛說，從「我們是朋友還是敵人」的峇厘島共識轉變為「我們能在哪些方面合作」的舊金山願景，顯示中國希望緩和國際威脅的觀感，發出表達美中合作關係回歸的訊號，以及中國再次對商業和投資敞開大門。（編輯：唐佩君/周慧盈）1130403