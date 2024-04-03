中國學者評拜習通話：定調下一階段中美關係

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（中央社台北3日電）針對中國國家主席習近平與美國總統拜登昨晚通話，中國學者認為，拜習這次通話是表達雙方對中美關係的關切，以及對下一階段中美關係走向產生定調作用，但不代表中方能接受美方在一些領域的打壓遏制。

澎湃新聞報導，復旦大學國際問題研究院長兼美國研究中心主任吳心伯表示，拜登（Joe Biden）、習近平這次通話是表達雙方對中美關係的關切，並對下一階段中美關係的走向，產生一定的定調作用。

針對習近平在通話中提到，「中美關係的消極因素有所增加」。吳心伯稱，習近平意在希望拜登對中美關係的走向保持「常態性關注」，並敦促拜登注意對中政策，體現美方的「誠意和信用」。

中國人民大學國際關係學院教授、美國研究中心副主任刁大明表示，美方過去對中美關係的一些承諾，如今並沒有兌現。中方因此透過元首通話，再次向美方強調中方在相關問題上長期一貫的立場和關切，旨在讓美方充分認識到相關問題的嚴重性，並進一步管控好相關問題可能導致的風險。

今年正值美國總統大選年，刁大明認為，在選舉壓力下，拜登希望透過元首外交方式穩定中美關係。而比較穩定的中美關係，是拜登在外交事務方面唯一能大書特書的執政成績，這體現在美方保持和中方各個層次的溝通，關鍵還是元首間的互動。

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吳心伯並稱，美國基於國內政治需要，以「競爭」的名義打壓中國，且需要這一因素產生的外溢效應。從外交層面來看，美國正在不斷推動「印太戰略」，並支持菲律賓在南海問題頻頻「挑釁」中國，美方對此需要保持克制。

刁大明還稱，這次拜習通話傳遞的一個訊號是，中美關係儘管實現了止跌回穩，且在一些領域展開合作，但這並不意味著中方就能接受美方在另一些領域中，對中方實施打壓遏制。美方這種做法長期存在，無益於中美關係的穩定，且會帶來更多潛在的傷害。（編輯：邱國強/楊昇儒）1130403