兩岸觀光鬆綁露曙光 國台辦：將採取積極措施

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（中央社記者呂佳蓉北京24日電）中共總書記習近平在「馬習二會」釋出大陸兩岸觀光政策會改變的訊號。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天強調，將採取積極措施，推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作。

前總統馬英九日前率團訪問中國大陸，並與中共總書記習近平進行「馬習二會」。新華社在通稿指出，習近平樂見大陸民眾多去台灣看一看。

對於這是否意味大陸方面會考慮開放大陸民眾赴台旅遊？朱鳳蓮今天在國台辦記者會上說，習近平的講話，體現了兩岸同胞越走越近、越走越親，不斷深化兩岸融合發展的共同願望。

朱鳳蓮說，儘管目前兩岸交流合作仍然存在一些人為阻力和障礙，但相信，只要兩岸同胞共同努力、排除障礙，兩岸交流合作就會迎來光明前景。

朱鳳蓮表示，將「採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作」。

她進一步指出，大陸方面一直堅持推動兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化。

但她稱，「民進黨當局」至今沒有解除禁管令，沒有開放大陸居民赴台交流，只有消除這些障礙，才能為兩岸旅遊和人員往來恢復正常創造有利條件。

2020年COVID-19疫情爆發後，兩岸人員往來受限制。疫情開放後，兩岸觀光仍寸步難行。

陸委會去年8月與交通部、經濟部召開記者會，公布恢復兩岸觀光旅遊及放寬陸籍人士來台商務交流相關規劃。當時宣布，今年3月1日開放組團赴陸，不過這一政策在今年春節前出現變化，僅開放3月至5月已報名出團者。

交通部長王國材曾表示，台灣去年已釋出善意，目前球在對方，等待中國大陸也釋出善意，兩岸觀光才能柳暗花明。（編輯：唐佩君）1130424