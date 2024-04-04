更多編輯台推薦新聞：
花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴
生活

花蓮地震搖不停令人焦慮 心理師建議少看災害畫面、尋求親友陪伴

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮
文化

紅球旋風吹到南美館二館 南側入口現蹤湧人潮

攝影大師張照堂81歲逝 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎
文化

攝影大師張照堂81歲逝 曾獲金馬終身成就獎、國家文藝獎

首輛中軌應變網路車抵花蓮 斷網停電也能提供連繫協助救災
產經

首輛中軌應變網路車抵花蓮 斷網停電也能提供連繫協助救災

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
花蓮地震累計9死1058傷646受困 和平礦區人員全數脫困
首頁 / 兩岸

中國氣象局：夏季可能有反聖嬰現象 東部降雨增

2024/4/4 13:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北4日電）中國氣象局3日表示，聖嬰現象持續衰減，中國今年夏季可能進入反聖嬰狀態，導致中國東部總體降雨將增多。

綜合中國媒體報導，中國國家氣候中心副主任賈小龍3日在中國氣象局新聞發布會，作出上述表示。

中國自去年5月開始出現聖嬰現象，到今年1月逐漸減弱，預計今年4至5月聖嬰現象結束，中國夏季將可能出現反聖嬰現象。

賈小龍表示，受反聖嬰現象的影響，未來西北太平洋副熱帶高壓容易偏強，海洋向中國大陸輸送水氣條件總體條件好，預計今年夏天中國東部總體降雨偏多。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

另外，中國氣象局也特別關注近期中國多地出現強風、冰雹等強對流天氣，提醒中國民眾在清明連假期間，福建、廣東等地會有暴雨、雷暴大風；西藏東南部、青海東南部分區域則可能會有暴雪。

中國國家氣象中心副主任章建成解釋，4月份是中國南方春雨季節，冷暖空氣容易在南方地區交會，因此常伴隨短時強降雨、雷暴大風、冰雹等強對流天氣。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1130404

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.10