中國氣象局：夏季可能有反聖嬰現象 東部降雨增

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（中央社台北4日電）中國氣象局3日表示，聖嬰現象持續衰減，中國今年夏季可能進入反聖嬰狀態，導致中國東部總體降雨將增多。

綜合中國媒體報導，中國國家氣候中心副主任賈小龍3日在中國氣象局新聞發布會，作出上述表示。

中國自去年5月開始出現聖嬰現象，到今年1月逐漸減弱，預計今年4至5月聖嬰現象結束，中國夏季將可能出現反聖嬰現象。

賈小龍表示，受反聖嬰現象的影響，未來西北太平洋副熱帶高壓容易偏強，海洋向中國大陸輸送水氣條件總體條件好，預計今年夏天中國東部總體降雨偏多。

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另外，中國氣象局也特別關注近期中國多地出現強風、冰雹等強對流天氣，提醒中國民眾在清明連假期間，福建、廣東等地會有暴雨、雷暴大風；西藏東南部、青海東南部分區域則可能會有暴雪。

中國國家氣象中心副主任章建成解釋，4月份是中國南方春雨季節，冷暖空氣容易在南方地區交會，因此常伴隨短時強降雨、雷暴大風、冰雹等強對流天氣。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1130404