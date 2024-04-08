學者：中國地方政府信用透支成常態 信任危機蔓延

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（中央社台北8日電）中國地方政府債台高築，武漢大學學者調查研究發現，有地方政府欠債不還逐漸成了當地最大的賴帳「老賴」，這種信用透支的治理「無賴化」，撕裂維繫社會治理秩序的基本信任體系。

香港南華早報7日報導，中國入口網站網易上月刊登武漢大學政治與公共管理學院副教授馮川的文章「地方治理信用透支已成常態，政府成當地最大『老賴』」，披露日益惡化的地方債務已導致治理危機。

報導說，馮川專門研究中國農村社會與基層治理，他發現中國地方治理的信任危機已層層蔓延到鄉村。

首先是縣政府失信於銀行、企業和鄉鎮政府，接著鄉鎮政府再失信於鄉鎮幹部、村幹部和工程隊，然後村幹部失信於工程隊、村民，村民也對基層幹部失去信任。

縣政府對銀行的失信表現在「只還利息不還本」，例如貴州省某縣縣長拚政績大推公共建設，明明土地財政僅人民幣1億（下同，約新台幣4億4390萬），卻負債80億元，而且每年還得還利息1至2億元不等。

但這名縣長卻大言不慚說，「債是不可能還了，銀行只能要利息，否則連利息都不給」。

此外，若干縣政府因扛不住巨額財政缺口，甚至藉由「暗槓」鄉鎮收入，只圖減輕縣府所面臨的財政壓力。

例如山東某縣截留拖欠本應返還給鄉鎮的稅收，導致欠某鎮6000萬元，欠另個鎮1億1000萬元。

還有些鄉鎮因財政緊張，想要有所表現的幹部居然挪用部屬工資籌款興辦亮點工程，一名鄉鎮公務員就抱怨剛上班不久，全縣各鄉鎮就停發績效工資，每月到手薪水不到3000元。

政府失信層層向下傳導，最終由村幹部、企業和工程隊承擔，中西部地區很多專案配套資金難到位，都是村裡負債，以基礎設施類來說，村裡大概要承擔30%，產業類則是60%。

馮川的研究報告還提到，陝西省某鎮某村2017年闢建了1座廣場和4條排水道，共花費200多萬元，但專案資金只下撥40萬，村支書自己墊20多萬，其餘部分由施工單位墊付，目前還欠施工方27萬。

偏偏民眾也不信任基層治理最底端的村級幹部，因村民懷疑他們以權謀私，以致村幹部陷入「流汗又流淚」的兩面不討好困局。

馮川說，「如今，種種『無賴化』行為正在地方治理中呈現系統性蔓延之勢。一個可以稱為『信用透支型治理』的生態系似已廣泛形成」。

他說，事實上，近20年來中央與地方政府關係逐漸進入權力向上集中的週期就是因為「一放就亂」的各種事端，不斷透支著中央與地方之間的基本信用。

馮川指出，文牘主義、痕跡主義、以「上面千把刀，下面一顆頭」為隱喻的全過程監督管理以及以透明化為導向的問責制度，都是行政體系內部中央對地方、上級對下級缺失基本信任的體現。

他說，社會蔓延不信任行政體系的氛圍也是造成體制內外對基層幹部信任危機的重要原因之一，沒有哪個行動主體原本就是無賴，而是被包裹在催生無賴化行為的結構，「他們的失信很大程度是被動的，透露深深的無奈」。

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他表示，信用透支浮現基層治理各個層面，撕裂維繫社會治理秩序的基本信任體系，足以消解包括德治、法治和自治在內一切有可能推動善治的力量，使社會治理落入距離治理體系和治理能力的現代化更遠方向。

路透社去年8月曾引述國際貨幣基金（IMF）的數據報導說，中國地方政府債務在2022年增至92兆元，占經濟產出的占比達76%，高於2019年的62.2%。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1130408