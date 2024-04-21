兩岸詩人聚上海 德學者顧彬同促文學交流

（中央社記者張淑伶上海21日電）由台資文旅企業舉辦的首屆「上海春天詩歌節」近日舉行，邀請陳黎等多名兩岸詩人交流。德國詩人顧彬認為，外界對中國文學的興趣或許有變化，但譯者的工作就是努力譯介作品。

「2024上海春天詩歌節」20、21日登場，聚集10餘名兩岸詩人交流互動，大陸青年詩人胡桑、包慧怡等參與其中。主辦者光時旅行酒店也藉此凸顯自身的文創色彩。這家酒店從麥可將老紡織廠改建，展現舊物和當代設計結合的美感，此次還將詩歌元素布置在旅店空間中。

與會的顧彬（Wolfgang Kubin）在中國是知名的漢學家及中國文學的研究者、詩歌翻譯者和詩人。他既是德國波昂大學（University of Bonn）終身教授，目前也在上海外國語大學任教。作為關心中國文學的學者，他很難忽視當前「影劇改編文學」掀起的熱潮。

近期由小說改編的影集「繁花」和「三體」備受熱議，促使很多不看文學作品的人加入討論陣營。顧彬說，自己不看電視，原本並不喜歡肥皂劇（soap opera）、科幻片等，但是最近身邊很看重的德國朋友建議他要看「三體」，他發現兒子也著迷看「三體」，所以也買了這本小說，隨著這個世界在變，他也會有所調整。

被問及當前中德經貿及政治關係的影響下，當代德國年輕人對中國文學及漢學的興趣是否有降低，顧彬告訴中央社記者，這是一個複雜的問題，上個世紀在德語國家發生了「中國文學熱」，但是中國走上經濟發展之路，不少德語國家的人對中國的興趣便從文學轉到經濟。

他說，目前德語國家裡，專門研究中國當代文學的學者一個也沒有，但是大學外還有不少這方面的譯者，持續介紹中國大陸和台灣的文學等。雖然他們無法決定當前的大趨勢，不管有沒有人讀，但就是盡力完成任務，資料、譯本都準備好了。

顧彬也翻譯、介紹過不少台灣詩人的作品，並曾邀請鄭愁予、羅智成等詩人到德國參加文學活動。他說，1990年代，有些台灣人覺得他是「大陸派」因此不想和他合作，對此他略顯無奈。他認為當前兩岸關係應該要冷靜，他也很樂意再到台灣，20日的朗誦活動中，大陸年輕一代詩人李海鵬還朗誦了顧彬寫的「台北女人」。

來自台灣的詩人陳黎，由於與妻子張芬齡合作翻譯的波蘭詩人辛波絲卡（Wislawa Szymborska）詩集在大陸熱賣，10年前首次來到北京和上海，受邀參加文學活動，廣為大陸讀者熟悉。他20日主持詩歌節活動時，還帶領現場讀者一起朗誦。

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他認為，大陸的詩歌不少都偏宏大的主題，與台灣有所不同；同樣是中文圈子，其實有多樣的風景，最美好的是在不同風景中的互動。

近年飽受病痛所苦的陳黎告訴記者，大病對創作、對生活的影響，是模糊了生死的界線。所謂「生老病死」，後三者更是接連出現，但他以「這是上帝給我的禮物」形容對老、病的體會，並說自己「抽到的籤」也是一個責任。（編輯：周慧盈）1130421