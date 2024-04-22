香港23條立法生效1個月 海外港人也感恐懼紛噤聲

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（中央社記者陳鎧妤台北22日電）香港基本法23條立法生效一個月，無形的恐懼蔓延到海外。有海外港人說，擔心在海外參加遊行示威，甚至向批評港府的網路直播節目給賞金都可能是違法，日後回港恐有被捕風險，長此下去，「大家可能養成不表達意見的習慣」。

俗稱基本法23條立法的「維護國家安全條例」3月23日開始生效，條例列出叛國及叛亂罪可被判終身監禁，新增的境外干預罪可被判刑14年。

港人May（化名）向中央社表示，2020年香港實施國安法後，大家都有一種無形的壓力，開始自我噤聲。起初她以為移民後可重拾真正的自由，但2021年抵達英國後，慢慢發現這種恐懼仍伴隨著不少已離鄉別井的港人。

她說，「當時港府經常指國安法只是針對『一小撮人』，看新聞主要是拘捕一些政治人物，香港境內的人。慢慢發現，一些非政治人物也被捕，之後又看到一些香港人因在海外做過的事，返香港後被捕」。

May所指的，包括一名在日本留學的香港女生，在社交平台發表支持港獨的照片和言論，部份貼文還是在日本發布。但她2023年回港時被警方國安處拘捕，之後承認「煽動意圖作為」罪，被法院判刑2個月。

May表示，這些事件表明在海外不一定百分百安全，「除非你終生不回香港」。

May說，23條立法明顯加深海外港人的恐懼，「例如條例有域外效力，明確指出屬於中國公民的特區居民，或香港永久性居民，作出相關行為都是違法。政府又說，就算你不拿特區護照，香港身分證過期沒有續領，你還是香港人」。

她說，條例新增境外干預罪，「境外勢力」定義廣闊，而且很多罪行涉及勾結境外勢力都會加重刑罰，「令人覺得條例是針對境外的情況」。

她說，在英國很多港人成立組織，以舉辦地區活動為主，有時也會舉辦遊行示威，但「現在不知道這些組織會不會被界定為反華組織，或者境外勢力，如果我參加這些集會，會不會違法？」。

她又說，有些組織主要協助尋求政治庇護的香港年輕人，會募捐籌款，「在港府眼中這些組織是否違法，如果我捐錢，又是否違法？」。

屬於專業人士的May，會與移民英國的同業在通訊軟體WhatsApp群組交流。她說，大家都關心香港，會在群組評論政治，但23條立法後，大家都覺得在社交媒體留言並非絕對安全，發表意見也適可而止。部份群組會連繫仍在港的同行，一旦有些較激烈的言論不小心外洩，可能構成回港後的風險。

移民英國的港人Helen（化名）表示，不少港人移民後會在Youtube開設網路直播節目，分析香港時事。在香港主流媒體減少，報導風向較親政府下，她也有收看這些節目來保持吸收香港的資訊。

她說，23條立法後，她觀察到向這些直播節目即時給賞金的人少了，留言的人也少了，特別是一些較激進的言論。

她說，「這些節目一般都是罵（香港）政府、反（香港）政府。如果這些節目主持人被指為境外勢力，我課金會不會又被指為支持境外勢力？」。

Helen表示，很多直播主都靠賞金維持節目，如果賞金少了，很可能將來這些時政節目都少了，海外港人接收資訊的途徑進一步減少，「大家可能養成不表達意見的習慣」。（編輯：邱國強）1130422