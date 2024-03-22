台大成立國際漢學研究中心 紀念余英時為名

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（中央社記者陳至中台北22日電）台大今天宣布設置國際漢學研究中心，以已故學者余英時為名，感佩他在文化、思想等引領思潮，培養出許多頂尖學者。台大預計每2年辦1次講座，並推動訪問學者和研究生研修計畫。

台灣大學舉辦「余英時國際漢學研究中心」啟動儀式，並隨即舉辦為期2天的研討會，吸引海內外學者參與，其中許多人曾是余英時的學生。

台大校長陳文章表示，余英時是全球漢學巨擘，在文化、思想等也都引領思潮，桃李滿天下，余英時的許多學生是全球頂尖學者，深具影響力，相信藉由中心的成立，能讓台大成為國際漢學的研究重鎮。

捐款協助研究中心的馨昌公司董事長鄧傳馨表示，他本來對漢學不熟悉，一次機會透過中央研究院副院長黃進興的介紹，對余英時的成就有深入瞭解。余英時於民國110年去世，他便向黃進興提起，希望能成立紀念研究中心，後在台大的積極推動下，才有今天的啟動儀式。

黃進興致詞時幽默地說，余英時生前最反對偶像崇拜，今天國際漢學中心掛上余英時的名字「有點嘲諷」。但黃進興正面看待這件事，希望中心的成立有積極意義，讓漢學在台灣這塊自由民主的淨土發揚光大。

黃進興是余英時的學生，回憶當時一天到晚挨罵，例如被批評「早熟又不成熟」，講錯一個成語，就會被罵「不會講就不要講」，現在想想那段日子雖然命苦，但能師從學貫中西的余英時，仍非常值得懷念。

唐獎基金會執行長陳振川表示，余英時長年居住於美國，在生命的最後13年中，只有出國1次，就是在民國103年來台領取唐獎第1屆漢學獎。

陳振川回憶，余英時原本不願來台，尤其當時剛經歷一段療程，身體處於剛康復的階段。唐獎透過余英時的多名學生展開「溫情攻勢」，時任台北醫學大學校長的閻雲還特別飛去美國協助確認健康狀況，終於在頒獎典禮前2週，讓余英時點頭答應來台。

余英時來台約1週的時間，掀起一陣旋風。當時是兩岸交流的蜜月期，余英時反共立場鮮明，但每場公開活動都吸引大量中國學者、學子參與，唐獎也因此留下許多珍貴的影像紀錄。

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陳振川提到，短短的1週時間，當時的總統馬英九3度與余英時見面，包括一次請其到總統府吃早餐。時任行政院長的江宜樺，也特別利用最後送機的時間，在機場貴賓室請教余英時約2小時。

陳振川回憶，余英時離台前曾說，這段旅行對身體及精神是很大的鼓勵，期間能走能站，還以此要妻子不要再對飲食管那麼多。後來余英時返回美國，繼續埋首於研究和著作之中，直到去世。（編輯：管中維）1130322