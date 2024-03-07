逆境養成國際針灸權威 林昭庚新書分享學思歷程

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）18歲正是花樣年華，但中央研究院院士林昭庚當年面臨父喪和考上醫學院，貧困和人情冷暖滋養內化為勤儉、利他的人生態度，鄉下孩子苦學成享譽國際針灸權威，如今以新書分享自己的翻轉人生。

一個來自彰化秀水鄉下的「散赤囡仔」（台語，指窮苦孩子），靠著送報、扛酒、搬磚，甚至到酒家當差，險些淪為幫派火拼的刀下亡魂，最終連滾帶爬翻身成台灣第1個「土產」中醫針灸博士。這就是林昭庚。

現實的殘酷反而讓他更加體悟人生無奈的事情很多，認為「一文錢逼死英雄好漢」的貧苦經驗，是上天給予的「必先苦其心志」；他運用現代西醫科學方式研究中醫針灸，被國際譽為「針刺安全深度之父」，並在2022年躋身中央研究院院士之列。

集結林昭庚人生經歷成冊，台北市中醫師公會今天舉辦「做人做事做學問：中西醫結合之父-林昭庚的學思歷程」新書發表會，與林昭庚相識多年的中研院副院長黃進興、衛生福利部中醫藥司司長黃怡超等人出席。

林昭庚出席時致詞表示，「我的一生幾乎都是在奔跑狀態」，如書中提到，父親驟逝後過起半工半讀的生活，也在這段歲月中學到察言觀色、同理他人等能力，他始終記得從小父親耳提面命，「要踮腳尖才能拿到的東西，不要去強拿」，造就處事不貪不取、全力以赴的性格，是一生座右銘，更是時常告誡下一代的一句話。

台北市中醫師公會理事長林源泉引言時，指著左右來賓笑說：「現在坐在台上的幾乎都是林昭庚學生。」由此可見，林昭庚不但醫術精湛，同時也是教育界的一把交椅，對台灣中醫界貢獻不可抹滅。

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黃怡超則透露，跟林昭庚相識30多年，一直很敬佩林昭庚，從原為中國醫藥學院的中國醫藥大學畢業後，臨床行醫至今，都快要80歲的人，仍持續終生學習，儘管針灸問世多年，但林昭庚訂定針刺安全深度，畢竟do no harm是行醫重要核心，林昭庚實實在在體現這樣的精神。

黃進興更誇讚這本書是他近期讀到最好看的傳記之一，一開始看到書名覺得很有趣，讓他聯想到以前有句廣告台詞「3好1公道」，這本書是立志向上的個人回憶，也是將傳統中醫知識體系現代化與國際化的見證，林昭庚學貫中西醫術，仁心淑世堪稱當代儒醫。（編輯：陳政偉）1130307