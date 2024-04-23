青年新媒體高峰會 台灣大咖網紅未到場

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（中央社記者呂佳蓉北京23日電）中國廣州天趣集團與海峽兩岸青年交流協會（海青會）舉辦首屆青年新媒體科技高峰會。不過，根據主辦方向媒體通知的版本，台灣大咖網紅本會親自與會，但是因一些原因都沒有到場。

根據了解，台灣大咖網紅們未到場的原因可能與台灣TikTok近期發布的聲明有關，影響到大咖網紅來的意願。

這一聲明說：「近期，我們觀察到由Entropy Solution、坤誠有限公司舉辦的活動，邀請相關人士於4月22日至24日參與活動。TiKTok在此嚴正聲明，TiKTok官方並無參與相關規劃，也未曾與任何活動舉辦方合作，盼社群能保持警惕，不要誤信此類冒用TikTok名義的活動。」

聲明又說：「TiKTok在台官方授權廣告代理商僅有兩家，為貓跳舞移動有限公司和跨嘶數位廣告有限公司。TiKTok是全球領先的行動短影音平台。我們致力激發創意並帶來歡樂。」

一些親自到場的網紅在台灣的訂閱人數未達10萬，原本給媒體的採訪函上的網紅都未親自出現。

有前來的台灣網紅「小敏飽了」說，中國大陸市場是廣大市場，希望能在抖音等大陸媒體平台做創作。

對於是否會擔心遇到台灣方面的質疑，「小敏飽了」說，如果能在不同平台上創作發展，不管在哪個國家都沒有太大影響，「我們是以創作者的心態來分享自己的作品」。

對於有台灣網紅本來要來卻沒有與會一事，「小敏飽了」表示，尊重大家自己的想法，自身可能有不同計畫，或是有顧慮與想法不同。

海青會創會理事長、中華一國兩制和平統一促進會理事長吳衣菡在這場活動致詞表示，台灣青年最大問題是走不出來、挑戰自我。「我以自身的經驗邀約，希望大陸容納更多台灣的青年朋友，也讓更多台灣的青年朋友加入到大陸產業發展的步伐中」。

首屆青年新媒體科技高峰會22至24日在北京舉行，約60名台灣企業家、網紅參加。（編輯：曹宇帆）1130423