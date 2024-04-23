廣東船舶擦撞橋墩沉 初判因洪水致船員操作失當

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（中央社台北23日電）一艘船舶22日晚間擦撞廣東佛山九江大橋防撞墩而沉沒，船上11名船員中7人已獲救，4人失聯搜救中。官方初步調查研判，這起事故因洪水導致船員操作失當，具體原因仍待進一步查明。

中國媒體南方都市報今天報導，佛山市南海海事處處長詹前賞指出，22日晚間8時44分，一艘載運4907噸鋼材的福州籍海船，從鶴山起錨開往福州。

他說，這艘海船當晚9時20分行經九江大橋，船體左側擦撞九江大橋的防撞橋墩而坐淺（擱淺）。

詹前賞指出，晚間11時40分這艘船在擔桿洲坐沉，當時船上有11名船員，7人獲救，輪機師、廚師、船員和大副4人失聯。

他說，經初步調查，事故是由於洪水導致船員操作失當，具體原因仍待進一步調查。

公開資料顯示，佛山九江大橋是橫跨西江的橋梁，位於廣東省佛山市南海區九江鎮與江門市鶴山市杰洲之間，全長1682公尺。1985年9月開工，1988年6月正式建成通車。

九江大橋在2007年6月15日曾發生船隻撞橋事故，當時大橋坍塌200公尺，橋上4輛汽車與2名施工人員墜河，造成8死。（編輯：曹宇帆/邱國強）1130423