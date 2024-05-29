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習近平接見公安會議代表後 政法委書記：全力護穩定

2024/5/29 17:31
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（中央社台北29日電）中國當局今天召開全國公安工作會議前，中共總書記習近平昨天在會見與會代表時說，盼民警輔警能為推進「強國建設、民族復興」偉業作出貢獻；中共中央政法委書記陳文清今天則在會議中說，要全力以赴「防風險、保安全、護穩定、促發展」。

新華社今天報導，習近平昨天下午在北京人民大會堂會見全國公安工作會議代表時，勉勵全國廣大公安民警、輔警奮力推進「公安工作現代化」，為推進「強國建設、民族復興」偉業作出新的更大貢獻。

報導指出，這場全國公安工作會議今天上午在北京召開，由中國國務委員兼公安部長王小洪主持，陳文清則是出席會議的最高階黨政官員。

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根據報導，陳文清說，全國公安要堅持以「習近平新時代中國特色社會主義思想」為指導，全面貫徹「習近平法治思想」、總體國家安全觀，深入學習貫徹「習近平總書記關於新時代公安工作的重要論述」，牢牢把握「新征程」公安工作的前進方向。

陳文清表示，全國公安要全面加強黨的政治建設，著力鍛造忠誠、乾淨、擔當的「過硬公安鐵軍」；忠誠履行職責使命，全力以赴「防風險、保安全、護穩定、促發展」；深化法治公安建設，不斷提升執法品質、效率和執法公信力；堅定不移走改革強警之路，奮力開創公安工作現代化新局面。（編輯：邱國強）1130529

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