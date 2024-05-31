中國防治校園霸凌再出招：隱蔽場所監視器全覆蓋

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（中央社台北31日電）為防治近期頻發的校園霸凌事件，中國教育部今天宣布，已對各地中小學提出5項具體要求，其中包括要在樓梯間、天台、儲物間等隱蔽場所，做到視訊監控全覆蓋。大陸網友對此多表贊同，但反問廁所要不要裝。

中國教育部官網31日發布，為深入推進中小學校園暴力與學生欺淩防範治理專項行動，近日，教育部辦公廳印發通知，對各地展開的校園暴力與學生欺淩防範治理專項行動提出以下5項具體工作要求：

一、各校要成立學生欺淩治理委員會，對欺淩行為進行認定，依法依規進行處理。

二、要制定細化校紀校規，明確不同欺淩行為的相應懲戒舉措。

三、要公布欺淩防治電話、郵箱和法治副校長、分管安全工作校領導電話，對來電反映情況落實首問負責制度。

四、每班每學期至少組織2次學生欺淩防治主題班會，教育學生掌握預防欺淩的知識和做法。

五、要在樓道（樓梯間）、天台、儲物間等隱蔽場所，做到視訊監控全覆蓋。

「通知」並要求，各地教育行政部門和學校要面向所有教職員工和家長定期展開學生欺淩防治專題培訓，提升識別、應對能力以及干預處置水準。要加強對困境兒童的關心關愛，及時做好生活照料、心理疏導、家庭教育指導等。

「通知」還要求，各地教育行政部門要結合實際，研究制定防治中小學生欺淩和暴力的指導手冊，加強對教師和家長教育引導。要在法律諮詢、心理輔導、行為矯正、技防建設（現代科技安全防範建設）等方面給予學校必要的指導與支持。

消息一出，「教育部要求隱蔽場所視頻監控全覆蓋」躍為中國大陸社交平台熱門話題。在騰訊網相關新聞討論區，大陸網友多表贊同，認為監視器必須做到全覆蓋，不留任何死角，才能確保讓孩子們在校園內平平安安，讓家長放心，讓老師安心。

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但也有許多網友提到，廁所是校園霸淩的重災區，該怎麼辦？有些人主張「廁所必須裝監控」，但被批侵犯孩子隱私；有些人主張廁所門口都要裝；還有人主張派員在廁所值班駐守，避免廁所成為死角。

不過在微博，許多網友認為光裝監控還不夠，治標不治本，「出校了照樣被打」；批評此舉形式大於意義，主張從重處罰霸淩者，否則難起作用。（編輯：楊昇儒/曹宇帆）1130531