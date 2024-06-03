香港發起大規模好客運動 冀商界市民禮待旅客

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（中央社記者張謙香港3日電）香港今天發起一場大規模的「好客之道運動」，希望港人以禮待客；過去幾年，香港曾先後爆發「占中」和「反送中」運動，期間社會上掀起「反中」情緒，不少訪港陸客曾遭歧視或不禮貌對待。

參與推廣這場運動的官方單位有香港文化體育及旅遊局局長、教育局、民政及青年事務局、香港電台、政府新聞處，香港旅遊發展局、旅遊及相關業界代表、教育界代表以及地區代表，這是香港歷來針對旅客所發起的一次大規模禮貌運動。

文體局局長楊潤雄在運動啟動禮上致辭說，香港需要弘揚熱情好客的精神，不斷提升服務質量，才能把香港「最佳旅遊目的地」的金字招牌擦得更加光亮。

他說，過去外界曾在媒體看到一些旅客受到不禮貌對待的個案，一小撮害群之馬，破壞香港的形象。為此，政府相關部門和旅發局年初就籌備推廣「好客之道」的工作，希望鼓勵和推動社會各階層積極參與。

據公布，在這場運動中，當局除了與業界一同宣揚好客之道外，還會為業內工作者製作培訓短片，同時嘉獎優質旅遊服務計畫，以鼓勵業界秉持「好客」精神，全力服務旅客。

當局和旅發局也會招募「旅遊義工」，特別是年輕人，到本地旅遊景點與旅客分享各種旅遊主題的知識及建議。

這場運動也會面向市民，旅發局已製作了一套宣傳短片，預期今天起在電子媒體上播放，內容是鼓勵市民以禮對待旅客。

根據官方數字，今年第一季訪港旅客有1123萬人次，大陸民眾為主要客源。（編輯：謝怡璇）1130603