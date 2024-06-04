美國漢學家：記住六四能提醒全球 中國政府在撒謊

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（中央社台北4日電）美國漢學家林培瑞表示，「六四」雖已過去35年，但一定要記住，是因能提醒全球中國政府撒謊的方式，當局說中國人民早就對反革命暴亂做出正確判斷，但每年六四便衣仍密布天安門廣場，說明這個政權也不相信自己的謊言。

今天是六四事件35週年，美國之音3日刊出知名漢學家林培瑞題為「為什麼記住六四」的文章。

林培瑞指出，「最近有人問，為甚麼你們一定要記住六四？35年過去了。已經成了歷史了。忘了吧。向前看了吧」。但記住六四，是因為那時候蔣捷連（六四在北京木樨地中槍死亡）才17歲，永遠17歲。死去的人不長歲數，也因那些逝去的亡靈，始終縈繞在諾貝爾和平獎得主劉曉波的心頭。

林培瑞提到，記住六四，是因為普通的工人倒了下去、因為刺刀上閃爍的篝火令人難忘、因為六四是世界1/5人口的歷史轉折點，朝著可怕的方向。是因為有些人非常願意看到遺忘而有利於他們維持政權。多麼卑鄙！要對抗專制，哪怕記住屠殺是對抗專制的唯一方法。

他強調，記住六四，是因「記憶能提醒我們中國政府撒謊的方式」。

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林培瑞表示，北京當局說中國人民早就對「天安門廣場上的反革命暴亂做出了正確的判斷」；但是每年的六四，便衣警察阻止人們進入天安門廣場。為什麼？假如中國老百姓真的做出了所謂的判斷，那為什麼不讓人們進入廣場去譴責反革命分子？便衣密布，說明這個政權不相信自己的謊言。

他說，一個簡單的問題，卻有著許多答案。沒有任何一個答案是充分的。所有的答案都加在一起也不夠。問題還留在半空中尋求答案。（編輯：唐佩君/邱國強）1130604