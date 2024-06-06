中國大學入學考試6/7登場 1342萬考生創新高

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（中央社台北6日電）中國大學入學考試6月7日登場，1342萬名考生報名，創歷史新高，比去年增加51萬人，為了這項年度大事，近期多地方政府要求網咖、舞廳、KTV等娛樂場所暫停營業；中國教育部今年則強化了高科技作弊防護力道。

中國高考（大學入學考試）是學生最重要的考試，被視為決定未來前途的關鍵因素。

為了這項年度大事，多個地方政府近期陸續發布通知，甘肅隴南市西和縣文體廣電和旅遊局日前發出通知表示，6月2日8時至6月9日20時，縣內所有KTV、網咖、酒吧等文化娛樂場所全部禁止營業，停業期間各網咖、KTV、酒吧等場所業者不得以任何形式經營。

福建屏南縣政府要求，6月5日至9日、6月18日至21日，這段期間除了縣城區各類卡拉OK、歌舞廳、影劇院、遊藝廳、網咖等娛樂場所停止營業，甚至還規定縣城區各類建築工地、板材加工廠及住宅裝修等作業需停止施工。

為嚴厲打擊考試舞弊，進一步保障高考的公正公平，今年中國官方和多部門強化了高科技作弊防護力道。

中國教育部表示，與公安部、工信部等多部門聯手，不斷提升人防、技防能力，加大人員入場檢測力度；加強標準化考點建設，實現智慧安檢門全配備、考點考場無線電信訊號有效屏蔽。（編輯：唐佩君/廖文綺）1130606