中國5月進口驟減 國內消費脆弱疲軟

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（中央社記者李雅雯上海7日電）中國海關總署今天發布5月進出口貿易數據。數據資料顯示，5月出口總值年增率7.6%；進口總值年增率放緩為1.8%，較4月掉了6.6個百分點，顯示國內消費的脆弱性。

中國海關總署官網今天發布5月進出口貿易數據（按美元計）。數據資料顯示，5月進出口總值5220億7390萬美元（約新台幣16.8兆元），相較去年同期增加5.1%。

5月出口總值年增率7.6%，連續2個月呈正成長，相較4月年增率1.5%，激增6.1個百分點；5月進口總值年增率1.8%，相較4月年增率8.4%，驟減6.6個百分點。

從進出口國家、地區來看，中國1至5月對歐盟、美國累計進出口總值，皆較去年同期衰退，累計年減率分別為4.5%、1.4%。中國1至5月對越南累計進出口總值年增率達21.9%；對菲律賓則為負成長，累計年減率6.4%。

路透社報導分析，中國5月出口總值成長快速，顯示工廠正在設法找海外買家，這可為經濟復甦提供一些支持；去年美國、歐洲等地由於通貨膨脹、利率等問題，壓縮了外部需求，這也導致去年數據基期較低。

中國5月進口總值成長速度放緩，進口總值年增率從4月8.4%驟降至5月1.8%，顯示國內消費疲弱、具備脆弱性。房地產危機依然是拖累中國經濟復甦最大原因，投資者、消費者信心低迷，進而削減了消費力道。（編輯：陳鎧妤）1130607