中國北方高溫攝氏43度 多地突破6月高溫紀錄

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（中央社台北12日電）中國北方近日高溫不斷，多地局部範圍出現攝氏40至43.3度高溫，6個氣象站氣溫突破6月最高溫紀錄。中國中央氣象台今晨繼續發布高溫橙色預警，預計北方大範圍高溫將持續至14日。

中國中央氣象台12日發布消息，11日中國河北、北京中南部、天津、山西中南部、陜西中部、河南、山東、安徽北部及新疆沿天山一帶出現35至39度高溫天氣。

河北中南部、天津南部、河南北部及新疆吐魯番等局地出現40至43.4度高溫，40度以上高溫範圍有所擴大，6個氣象站日最高氣溫突破6月最高紀錄。

中國中央氣象台今晨繼續發布高溫橙色預警，預計北方大範圍高溫將持續至14日。

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新疆南疆盆地東部、陜西中北部、山西南部、河北中南部、北京東南部、天津西部、山東西部、河南、安徽北部、湖北西北部等地部分地區最高氣溫37至39度。

河北中南部、河南北部是高溫中心，40度以上的強高溫範圍還會進一步擴大。河南、河北氣象台今日也發布高溫紅色預警，12、13日多地最高溫將升到40度以上，河北氣象台指出部分地區最高溫可達43度。（編輯：廖文綺/唐佩君）1130612