疫後首發團赴馬祖 中國旅遊業盼政策逐漸鬆綁

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北13日電）疫後首個陸客團日前到馬祖旅遊，令外界關注兩岸觀光是否「春暖花開」。中國大陸的旅遊業者認為雖然首發團的規模小，但是仍有代表性，盼未來門越開越大，而且不只在金馬，也能到台灣旅遊。

疫情後首團陸客旅遊團於9日抵達馬祖後，展開3天2夜的旅遊行程，體驗馬祖的海島鄉村特色與風土人情。雖然停留時間短，全團人數僅7人，然而這個旅行團順利成行，中國大陸旅遊業者感到振奮。

一名江蘇當地的旅遊業者方先生告訴中央社，這個消息在旅遊業界引起討論，大家都覺得是一個「風向球」，「畢竟大陸這裡挺多人想去台灣玩，詢問的特別多，加上暑假期間，也有不少家長想帶孩子去台灣，當中也有很多人曾經去台灣玩過，對台灣的風景跟食物念念不忘」。

他說，雖然目前僅開放福建民眾組團到馬祖，然而大家還是頗有信心，「這團能成，接下來的團應該也都有機會成」，雖然一開始的團體規模可能會比較小，但相信會越來越好。

方先生樂觀表示，之後可能其他省市也能組團去馬祖，甚至是金門、澎湖玩，慢慢打開兩岸旅遊的大門，希望有一天能再次組團去台灣。

曾來台出差、旅遊的上海市民Denny告訴中央社，過去從未到金馬澎湖等地遊玩，因此如果能夠先開放離島旅遊，會想要嘗試看看。

他也提到，身邊有不少朋友也想到台灣旅遊，但礙於規定而無法成行，之前有住在國外的朋友分享了到台灣旅行的照片與影片，讓人羨慕，「看到夜市的照片，彷彿就聞到食物的香味」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

事實上，在疫情之後，往來兩岸的航班雖然逐漸恢復至疫情前，然而由於旅遊政策並未鬆綁，導致往來兩岸的旅遊團數量仍未回復到疫情之前，對於航空業而言也是一大挑戰。

一名上海當地的航空業相關人士接受中央社訪問時說，目前從中國大陸飛往台灣的航班上，旅客仍是以台商、在大陸求學的學生、赴陸出差洽公與自由行的台灣民眾為主，由於政策的關係，仍未有赴台灣的中國大陸旅行團。業界普遍是希望這次首發團象徵兩岸旅遊狀況改善與政策鬆綁的訊號，「我們都已經做好準備，很希望能服務往來兩岸的旅遊團」。（編輯：謝怡璇）1130813