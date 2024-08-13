雷擊致涼亭坍塌 常州躲雨民眾6死10傷

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（中央社台北13日電）江蘇省常州市11日晚間發生一起災難事故，因雷擊導致公園涼亭坍塌，6人傷重不治死亡，其餘還有10名傷者。

江蘇常州經濟開發區管理委員會12日通報，11日晚間8時36分，常州經開區橫山橋鎮遭遇強對流天氣，雷擊致芳茂山公園涼亭坍塌，有躲雨民眾被困涼亭。

截至當天晚間11時，搜救工作結束，16名傷者全部送醫救治，其中6人搶救無效在12日凌晨死亡，其餘10人傷情穩定，調查工作還在進行。

通報說，下一步，將對相關公共設施進行全面排查，確保安全。

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新京報報導指出，遇難者中有在常州務工的外地人。有來自貴州獨山縣的民眾說，事發時自己的妻子正在涼亭內避雨，被壓在坍塌的涼亭下，不幸遇難。他和妻子都已年過50歲，在常州的電瓶車廠上班，夫妻倆原本一個上早班一個上晚班。

事發時同樣在亭內避雨的還有安徽人章志（化名）的妻兒。章志夫妻在建築工地上班。11日晚飯後，妻子帶著兒子和女兒去公園散步。結果其妻兒被壓在坍塌的涼亭廢墟下。最終，章志的妻子遇難離世，兩個孩子還在醫院救治。（編輯：張淑伶/廖文綺）1130813