中國出手遏制債市上漲 難掩經濟疲軟真相

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）中國政府近來遏制長期國債價格漲勢，並表示這是為了避免累積加大金融風險。外媒分析指出，債市熱度高，官方更在意的是銀行寧願將資金放在收益率越來越低的國債市場，也不願將資金貸出去。

中國經濟網今天報導，近一年以來，資金大量湧向債券市場。中國央行提示長期國債利率風險，交易商協會更在本月初對4家農村商業銀行啟動自律調查，並查處部分中小金融機構在國債交易中利益輸送等違規行為，引起市場各方關注。

美媒華爾街日報21日報導指出，中國國債市場交易量激增，一些價格走勢變得不理性：5月份發行的一檔30年期國債價格在上市首日就大漲25%，這代表此國債的收益率走低。

而在中國央行的干預下，報導指國有銀行似乎轉而大舉拋售國債，中國國債收益率在過去一週左右確實有所回升。

各界分析指出，國債價格上漲的原因，首先是由於中國經濟形勢不佳，外界預估會持續降息，這讓當前長期國債更加吸引人。

當前中國缺乏適合的投資產品，房地產市場低迷、股市疲弱的情況下，國債至少是「保本保息」的安全資產。此外，經濟不景氣之下，企業不敢貸，銀行也不敢放貸，農商行大量消化不了的資金便湧入債券市場。

而中國央行不願意長債上漲過快，一方面是有美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉的前車之鑑，不願意在債券市場的上漲行情突然反轉時銀行會遭到擠兌風險；另一方面也希望銀行資金要用於扶持實體企業，而不是用來買債券讓「資金空轉」。

更根本的是，長期國債搶手代表對未來信心缺失。有分析指出，30年期國債在不到一年之內，收益率從3%迅速下降到2.35%，相當於打了8折，這是對未來經濟沒有信心最直接的表現。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

華爾街日報指出，中國政府最擔心的可能不是債券收益率低，而是債券收益率反映出的中國經濟狀況，即銀行寧願將資金放在收益率越來越低的國債市場，也不願將資金貸出去。

報導說，要讓債券收益率持續走高，中國政府就不能只治標不治本，還需要著手解決困擾經濟的實際問題，包含修復房地產市場、促進消費以及恢復投資信心，而這些都不是容易的事。（編輯：張淑伶/呂佳蓉）1130822