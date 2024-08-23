中國開放赴馬祖旅遊首批旅客抵達 縣府迎接

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（中央社記者潘欣彤連江縣23日電）中國昨天宣布開放福建省陸客赴馬祖旅遊後，首批旅客今天上午搭乘兩馬小三通船班抵達南竿，連江縣長王忠銘等人前往迎接。

連江縣政府今天發布消息指出，該批遊客共7人且為福建省旅行社業者，以自由行簽證申請獲准，搭乘「安麒6號」陸籍客船，循兩馬小三通航線於今天上午11時許抵達馬祖南竿福澳港。連江縣長王忠銘、國民黨籍連江縣議會議長張永江等人到場歡迎。

王忠銘歡迎陸客時表示，樂見兩岸逐步開放觀光旅遊，福建、馬祖小三通「先試先行」，也是過去與陸方多次交涉成果，期待雙方未來有更好的發展。

陪同該批遊客訪馬的台灣海峽兩岸觀光旅遊協會福州辦公室主任劉連官告訴中央社記者，此次來馬祖者皆為福建省的旅行社業者，5天4夜行程深度走訪各島，讓業者回大陸後能規劃旅遊商品，並送客到馬祖。今天行程為北海遊憩區與津沙聚落。

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福建中青國際旅行社有限公司董事長李欣則跟中央社記者說，馬祖有機會吸引20至40歲年輕人，以小團、私家訂製形式旅遊。目前中國時興「慢生活」旅遊風潮，民眾平時生活壓力大，希望有安靜、慢節奏的地方，同時還能提供一段放空的旅程。

李欣認為，陸客訪馬較看重體驗，包含住宿品質、當地美食，是否走訪代表性景點等。至於馬祖複雜的島際交通，並不會成為障礙，而是特別的體驗。但他也提醒，馬祖若要迎接陸客，得先增加文化與藝術方面特色。（編輯：林恕暉）1130823