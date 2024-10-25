歐洲議會通過挺台決議 中國駐歐盟使團：堅決反對

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（中央社台北25日電）歐洲議會昨日通過挺台決議，內容包括對中國扭曲詮釋聯大2758號決議的明確表態。中國駐歐盟使團今日表示，對歐洲議會的「錯誤行徑」表示「強烈憤慨、堅決反對」，已向歐方提出嚴正交涉。

微信公眾號「中國駐歐盟使團」今日針對歐洲議會昨日通過挺台決議發布答記者問。

中國駐歐盟使團表示，歐洲議會不顧中方堅決反對，一意孤行通過有關涉台決議，「惡意歪曲聯合國第2758號決議，是對事實的歪曲、對國際法的踐踏、對戰後國際秩序和公認國際關係準則的公然挑釁。」

中國駐歐盟使團表示，「中方對這一違反一個中國原則、干涉中國內政的錯誤行徑表示強烈憤慨、堅決反對，已向歐方提出嚴正交涉。」

中國駐歐盟使團指出，2758號決議「承認中華人民共和國政府代表是中國在聯合國唯一合法代表，並立即把台灣地區的代表從聯合國及其所屬一切機構中驅逐出去。」

中國駐歐盟使團敦促歐方恪守政治承諾，將一個中國原則落到實處，在台灣議題上謹言慎行，切實維護中歐關係的政治基礎。「我們也奉勸那些無知政客不要螳臂當車，儘早放棄藉台灣問題遏制中國發展、阻止中國統一大業的幻想。」

歐洲議會（European Parliament）本週在史特拉斯堡召開全體議員大會，24日以432票贊成、60票反對、71票棄權的壓倒性多數，通過「中華人民共和國對聯合國大會2758號決議的錯誤解讀，及其持續環繞台灣的武力挑釁」決議。

針對聯合國大會第2758號決議，歐洲議會則作出迄今最直接明確的表態。包括「反對中國持續扭曲聯大2758號決議，及其阻擋台灣參與國際多邊組織的努力」，主張聯大2758號決議「對台灣（參與聯大）並未採取立場，強烈反對並駁斥中華人民共和國曲解歷史和國際規則的企圖」。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1131025