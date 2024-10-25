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國台辦批民進黨淡化光復節意義

2024/10/25 16:44
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（中央社記者呂佳蓉北京25日電）今天是台灣光復節，中國大陸國台辦批評民進黨政府淡化與否認台灣光復的歷史意義，重申中共一貫對台灣的歷史論述。

中國大陸國台辦25日發布答記者問新聞稿，國台辦發言人朱鳳蓮稱，「台灣光復回歸祖國」，是包括台灣同胞在內的全體中華兒女共同抗戰贏得的勝利成果，彰顯台灣是中國領土不可分割一部分的歷史和法理事實，值得兩岸同胞共同紀念和慶祝。

她重提中共對台歷史論述稱，1894至1895年甲午戰爭戰，清朝政府割讓台灣及澎湖列島給日本，以及1943年「開羅宣言」、1945年「波茨坦公告」與同年9月日本簽署的「日本投降條款」指出，1945年10月25日中國政府宣告「恢復對台灣行使主權」，並在台北舉行「中國戰區台灣省受降儀式」。透過一系列具有國際法律效力的文件，「中國從法律和事實上收復了台灣」。

朱鳳蓮還稱，在台灣「回歸祖國79年之際」，兩岸民眾以多種方式紀念，但是「賴清德當局」堅持台獨分裂立場，鼓吹互不隸屬「兩國論」，不對台灣光復進行紀念，且一再宣揚荷蘭殖民台灣的「台南400年」和日本殖民台灣的50年，以此構建「台獨史觀」。

總統賴清德今天赴金門太武山公墓，主持「古寧頭戰役75週年追思祭悼典禮」。賴總統說，此戰役告訴大家民主自由非理所當然，而是要世代共同努力守護，不能也不會讓任何外部勢力改變台澎金馬的未來。（編輯：楊昇儒）1131025

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