加稅電動車 中國學者：中歐合作多於競爭需對話

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（中央社記者李雅雯台北26日電）中國、歐盟持續談判加稅中國電動車議題。中國學者認為，歐盟追求地緣政治力量，追隨美國從政治角度處理經貿問題，中歐存在競爭，不過合作才是主旋律，雙方應加強溝通。

據澎湃新聞26日報導，復旦大學國際問題研究院中歐關係研究中心於25日舉辦「布魯塞爾效應：歐盟如何統治全球？中文譯本發布會暨歐洲全球影響力及其挑戰學術研討會」，相關學者、專家於會上作出上述表示。

華東師範大學歐洲研究中心主任門鏡表示，歐盟規劃對中國電動車加稅，背後動機起於歐盟必須保護關鍵產業。歐盟支持電動車產業，除了為了達成碳中和目標外，更希望透過產業政策保持其在全球汽車製造業的競爭優勢。

上海國際問題研究院歐洲研究中心主任張迎紅指出，在這次電動車加稅討論中，可發現歐盟內部也有不同聲音，例如德國、瑞典等國恐受「傷敵一千、自損八百」影響；需要歐盟內部透過「討價還價」找到平衡，也為中歐爭端找到解決方案。

上海交通大學國際與公共事務學院副教授李明明認為，歐盟近年來愈趨於強調要成為地緣政治力量，使得歐盟在處理中歐經貿關係時追隨美國，從政治角度解決問題、以安全名義處理爭端，這將對中歐關係的發展產生長遠影響。

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在這場學術研討會上，與會學者、專家一致性地認為，中歐彼此存在競爭關係，不過合作才是中歐關係主旋律，在綠色經濟、碳中和等目標上，需要中歐共同努力，中歐必須透過加強政策溝通、建設性對話去解決經貿摩擦。

據中國商務部官網25日消息，中國商務部長王文濤25日與歐盟執委會主管貿易事務執行委員杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）視訊會談，雙方明確繼續將價格承諾作為歐盟對中國電動車反補貼案的解決途徑。（編輯：周慧盈）1131026