颱風康芮朝東北移動 預計下午浙江沿海登陸

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（中央社台北1日電）颱風「康芮」離開台灣後，持續朝東北移動。中國中央氣象台指出，康芮有可能於1日下午在浙江溫嶺附近沿海登陸，預計至明日，江蘇東南部、上海、浙江中東部等地有大到暴雨。

根據交通部中央氣象署，台灣本島上午已脫離颱風康芮暴風圈，之後馬祖也脫離暴風圈，氣象署上午11時30分解除陸上警報。最新資料顯示，康芮上午11時在馬祖的東北方約190公里處，以每小時37公里速度，向東北移動。

陸媒澎湃新聞報導，中國中央氣象台今日清晨6時發布颱風黃色預警，康芮有可能於1日下午在浙江溫嶺附近沿海登陸。截至今天上午9時，颱風康芮（中國稱康妮）中心位於距離浙江省溫嶺市南偏西方向約190公里的海面上，預計將以每小時25公里左右的速度向北偏東方向移動。

中國中央氣象台也發布暴雨藍色預警，預計1日早上8時至2日早上8時江蘇東南部、上海、浙江中東部等地有大到暴雨，其中部分地區有大暴雨（100至180毫米）。

據浙江省應急管理廳防災減災救災處副處長童華斌介紹，受康芮影響，10月31日晚間以來，浙江東部和北部出現大範圍暴雨，溫州、台州、寧波普遍下降大暴雨局地特大暴雨。過去24小時，全省雨量70.7毫米。為防範颱風，截至1日上午9時，浙江省已轉移28.2萬人。

據上海氣象部門統計，昨天晚間10時至今晨6時，全市普遍下降暴雨，國家站中寶山最大為90.3毫米，全市各自動站中普陀甘泉路站最大為132.4毫米。陸上最大陣風風力普遍在5至6級，部分地區7至9級。

上海地鐵目前仍正常行駛，但受颱風影響，上海市內輪渡多線停航。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1131101