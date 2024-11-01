香港14家券商獲准在大灣區提供跨境投資服務

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（中央社記者張謙香港1日電）香港14家持牌券商獲准在粵港澳大灣區提供跨境投資服務，它們大都是中資在港設立的公司。

香港證券及期貨事務監察委員會今天公布上述決定，這是首批獲准在大灣區提供跨境投資服務的券商。

據公布，這些持牌公司可以與中國大陸獲認可的券商合作，向區內民眾提供相關服務。

證監會行政總裁梁鳳儀表示，此舉有助推動大灣區內金融市場的互聯互通，以及促進香港財富管理業務的發展，是香港和大陸推動跨境理財通計畫的一個重要里程碑。

14家獲准在大灣區提供跨境投資服務的公司包括中國銀河國際證券（香港）有限公司、招商證券（香港）有限公司、中信建投（國際）證券有限公司、中信證券經紀（香港）有限公司等。

香港和大陸近幾年一直致力推動大灣區跨境理財服務，2021年9月，大灣區的大陸和港澳合資格居民獲准透過各自的銀行體系建立閉環式資金管道，投資對方銀行銷售的理財產品。

今年1月，三地相關金融管理部門和監管機構發布了跨境理財通優化措施，決定把參與機構擴大至符合要求的證券公司，以及擴大合資格投資產品範圍等。（編輯：廖文綺）1131101