藥企AZ在中國陷騙取醫保醜聞 為業績改檢測報告

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（中央社台北4日電）英國藥企阿斯特捷利康（AZ）中國總裁王磊被帶走調查，外媒指「令外企愈發不安」。中國媒體則報導，AZ在中國深陷「騙取醫保」的醜聞，醫藥代表修改病患檢測報告，協助他們取得有醫保的癌症標靶藥物，至少10餘省市都有AZ的員工被判刑。

10月30日，阿斯特捷利康（AstraZeneca，中國大陸稱阿斯利康）中國發布消息，該公司全球執行副總裁、國際業務主席及中國總裁王磊正在中國配合調查。

中國經營報2日報導，AZ中國自2021年下半年以來就傳出多起騙保事件。2022年1月，中國國家醫保局曾通報該公司工作人員涉嫌騙取醫保基金的問題。

今年9月底，該公司一地區經理刁留印的家屬在網上發布「給阿斯利康總裁的公開信：錢公司賺，牢員工坐？」公開信，稱「迄今為止，深圳、福州、江西、四川、山東、哈爾濱等地，都出現了阿斯利康員工被抓捕、判刑的案例」。

以福州市晉安區人民法院的一份判決書為例，涉案的22名AZ福建員工騙保金額合計為人民幣1412.4萬元（下同，約新台幣6215萬元），刑期最高的涉案人員為13年6個月。

據報導，騙保涉及的是AZ一款肺癌標靶藥甲磺酸奧希替尼（Osimertinib，台灣商品名為泰格沙，Tagrisso），是暢銷全球的明星抗癌藥。這款藥在2018年被納入中國醫保。

按照規定，肺癌患者基因檢測結果為「EGFR T790M」突變陽性，則可服用此藥並享受醫保報銷。不過，在業績壓力下，AZ全國多地員工為了提高藥品銷量，將不符合醫保報銷資格患者的基因檢測結果篡改，從而獲得更多收益。

湖北一份判決書揭露了相關的做法。有醫生建議王姓肺癌病患去做基因檢測，並協助他聯繫了AZ在當地的醫藥代表。

王姓病患2020年11月在武漢思泰得醫學檢驗實驗室的3次基因檢測結果都是陰性，於是這名醫藥代表用其個人電腦上WPS軟體的PDF修改功能，把之前留存別人的陽性基因檢測報告篡改，成為王姓病患檢測陽性的假報告。

該名醫生基於這份假報告開具了申報奧希替尼所需的處方單，王姓病患成功申請到這個標靶藥並進行醫保報銷。

從2021年3月20日至2022年8月8日，王姓病患共計購買奧希替尼18盒，總價為10.04萬元，其中自費金額為3.44萬元，醫保基金報銷金額為6.6萬元。

另一份福州的判決顯示，AZ的醫藥代表會和基因檢測公司合作，只要醫藥代表在送檢單上標記五角星，送檢的結果就會成為陽性，這就是當地醫藥代表口中的「星星計畫」。

多名醫藥代表都說，公司明文規定醫藥代表不能參與送檢。但報導指出，實際上，AZ各地醫藥代表都突破了這項規定。

有醫藥代表表示，推廣奧希替尼時，每個月都要求業績增加，因此壓力很大，若完成不了業績就很難在公司待下去，沒有獎金，更無法晉升。有的醫藥代表就採用上述星星計畫或直接修改基因檢測結果的方式來提高陽性率，有人稱這是該公司的潛規則。

在庭審中，一名醫藥代表（被告）辯護人提出的辯護意見是，「王磊、市場部負責人及總監陳彬對陽性率畸高知情，且鼓勵一線人員提高陽性率，已涉嫌犯罪」，應對其補充偵查。

美媒華爾街日報1日的報導則指出，目前尚不清楚王磊為何受到調查。中國公安部沒有回應置評請求。與該行業有關聯的人士稱，中國有關部門正就醫保欺詐、藥品走私和患者數據收集等問題調查一些公司。

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報導並說，在2022年基因檢測造假事件調查期間，王磊的任務是回答分析師有關該案件的問題。在當年2月與分析師舉行的電話會議上，王磊向投資者保證，不當行為僅限於個人，而非公司本身責任。

報導說，中國加強醫藥反腐，涉及王磊的調查是引發醫藥行業不確定性的最新打擊行動。先前一系列的調查和拘留事件已引發在中國外企對北京意圖的疑慮。（編輯：張淑伶/周慧盈）1131104