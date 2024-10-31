英國藥商AZ證實 中國總裁王磊正配合中方調查

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（中央社台北31日電）英國藥商阿斯特捷利康（AstraZeneca）中國30日發表聲明，表示中國總裁王磊正在中國配合調查。中國媒體報導，約一週前阿斯特捷利康前中國腫瘤事業部總經理殷敏也被深圳緝私部門帶走配合調查。

阿斯特捷利康中國30日發布的聲明表示，該公司全球執行副總裁、國際業務主席及中國總裁王磊正在中國配合調查。阿斯特捷利康中國在現任總經理的帶領下正常營運。

該公司表示，如接獲要求，阿斯特捷利康將全力配合調查。

路透社今天報導，王磊在中國長大，在阿斯特捷利康工作了十多年，是一位高調的高階主管，其發言經常被中國商業媒體引用，並在中國國內商業組織中擔任領導職務。

報導表示，去年阿斯特捷利康舉行進入中國市場30週年的慶祝活動時，王磊表示，他的公司將致力於成為一家「熱愛共產黨」的愛國公司。

據外媒此前報導，今年初夏廣東深圳警方拘留5名現任及前任中國籍員工，他們負責癌症藥物行銷，事件涉及走私未上市藥品以及違規收集病患個資。

中國外交部發言人林劍今天主持例行記者會時，法新社記者提問有關王磊正在中國配合調查，中方能否提供調查相關細節。

林劍表示，建議記者向中方的主管部門了解，並指中國政府歡迎外國企業在中國投資經營，將依法保障他們的合法權益。

中國媒體經濟觀察報30日報導，2021年下半年至今，阿斯特捷利康中國多名高階主管、員工因涉嫌騙保、走私、侵犯公民個人訊息罪等罪名被調查、羈押或判刑。

報導表示，約一週前，百濟神州大中華區首席商務官、阿斯特捷利康前中國腫瘤事業部總經理殷敏被深圳緝私部門帶走配合調查。當時，王磊在電話中對經濟觀察網說，「我沒什麼好說的，我也沒有了解那麼多的事。」

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報導表示，王磊於2013年3月加入阿斯特捷利康，2014年起擔任阿斯特捷利康中國總裁，目前是跨國藥企管理體系中職位最高的中國人。

阿斯特捷利康是全球排名前10的跨國製藥公司，1993年進入中國。王磊執掌阿斯特捷利康中國後，阿斯特捷利康中國區收入逐年穩步提升，從2015年的25.30億美元（約新台幣798億元）攀升至2023年的58.76億美元。（編輯：陳鎧妤/謝怡璇）1131031