川普勝選 中國駐美大使喊話：打貿易戰沒有贏家

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（中央社台北8日電）川普贏得美國總統大選後，中國駐美大使謝鋒昨天重申中國國家主席習近平提出的中美關係三原則，強調要守住和平共存的底線，仍稱「台灣問題」是中美關係第一條不可逾越的紅線。他還喊話，「打關稅戰、貿易戰、科技戰、產業戰沒有贏家」。

據中國駐美國大使館發布，美中貿易全國委員會（U.S.-China Business Council）紀念中美建交45週年晚宴7日在上海舉行，謝鋒透過視訊發表題為「以史為鑒再出發，繼往開來向前行」的致辭。

謝鋒說，中美站在新的歷史起點上，能否繼續攜手合作、共迎挑戰，攸關雙方福祉和人類前途命運。中方答案明確堅定。習近平提出「相互尊重、和平共處、合作共贏」三原則，既是中美關係一路走來的深刻經驗總結，也是兩國新時期的正確相處之道。

他表示，希望美方與中方相向而行，站在歷史正確一邊，作出順應時代大勢和民心所向的正確抉擇，共同推動中美關係沿著穩定、健康、可持續的道路向前行。

謝鋒說，繼往開來向前行，就要堅持相互尊重的前提。世界上沒有完全相同的兩片樹葉，也不存在一模一樣的兩個國家。中國不可能變成另一個美國，差異本應成為交流互鑒的動力，而不是排斥對抗的藉口，「作為世界前兩大經濟體，中美怎麼可能不來往不打交道？」中美各自的成功是彼此的機遇而非挑戰，寬廣的地球容得下中美各自發展、共同繁榮。雙方應該尊重彼此主權和領土完整，尊重各自選擇的發展道路，尊重各自發展權利，尊重彼此核心利益和重大關切。

他並稱，繼往開來向前行，就要「守住和平共處的底線」。把中國視為最主要戰略競爭對手、最嚴重地緣政治挑戰和步步緊逼的威脅，完全不符合事實，只會導致「自我實現的預言」。

謝鋒還稱，「根基不牢地動山搖，台灣問題是中美關係第一條不可逾越的紅線，必須言行一致恪守一個中國原則和中美三個聯合公報」任何挑戰都擋不住中國前進的步伐，任何圍堵遏制打壓都只會撞上南牆，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權安全發展利益的堅定意志和強大能力。

謝鋒並喊話，繼往開來向前行，就要爭取合作共贏的目標。作為最大的發展中國家和最大的發達國家，中美合作可以辦成很多大事好事，應該把合作清單拉得越來越長，「打關稅戰、貿易戰、科技戰、產業戰沒有贏家，保護主義保護的是落後，失去的是未來。」

他提到，麥當勞過去一年在中國新增門市最多、占全球約6成；星巴克在上海有1000多家門市、在全球獨一份（獨一無二），這樣互利合作的成功故事多多益善。

謝鋒最後說，歡迎更多美企赴中投資興業，也期待中美在氣候變化、人工智慧等全球性挑戰上加強對話合作，既造福兩國又惠及世界。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1131108