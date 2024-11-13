中國進一步減免房地產稅收 促房市止跌回穩

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（中央社台北13日電）中國政府今天發布有關房地產相關稅收減免調整的公告，自12月1日起執行。官方表示，這是落實中共中央政治局會議「要促進房地產市場止跌回穩」的相關政策，加大對房市的支持力度。

新京報今天報導，財政部、稅務總局、住房城鄉建設部發布「關於促進房地產市場平穩健康發展有關稅收政策的公告」，稅務總局發布「關於降低土地增值稅預徵率下限的公告」，自2024年12月1日起執行。

此次對房地產市場相關稅收政策的調整，一是加大住房交易契稅優惠力度；二是降低土地增值稅預徵率下限，緩解房地產企業財務困難。

契稅方面，將現行享受1%低稅率優惠的面積標準由90平方公尺提高到140平方公尺。調整後，對個人購買家庭唯一住房和第二間住房，只要面積不超過140平方公尺的，統一按1%的稅率繳納契稅。

各地區土地增值稅預徵率下限統一降低0.5個百分點。調整後，東部地區為1.5%，中部和東北地區為1%，西部地區為0.5%。

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此外，這次公布的政策明確了與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅、土地增值稅優惠政策，降低中古屋交易成本，保持房地產企業稅負穩定。

發布上述公告的部門指出，此次調整房地產市場稅收政策的主要背景，是中共中央高度重視房地產市場平穩健康發展。9月的中央政治局會議強調，要促進房地產市場止跌回穩，抓緊完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。（編輯：張淑伶/周慧盈）1131113