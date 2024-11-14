中國斥資18兆應對爛尾樓 已交屋285萬間

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（中央社台北14日電）中國今年建立「白名單」融資給房地產商，應對嚴重的爛尾樓問題，預計年底將信貸規模增加至人民幣4兆元（下同，約新台幣18兆元）。中國住建部表示，截至昨天，全國「保交房」已交付285萬間。

據央視新聞，中國住房城鄉建設部今天表示，全國保交房工作推進有力，截至11月13日，全國已交付285萬間。

中國住建部表示，為了更好地完成保交房任務，各地因城施策、創新舉措，堅持高位統籌，透過加強政府調度、督促企業「瘦身自救」、激勵銀行融資、加大司法支持、分類處置等措施，層層壓實責任，加快推進保交房。

中國住建部指出，經過各地各部門的持續推進，297個地級及以上城市均已建立房地產融資協調機制。在協調機制推動下，銀行不斷優化房地產開發貸款管理流程，創新信貸融資方式，助力更多房地產專案解決融資難題。截至10月31日，「白名單」專案貸款審批通過金額超過3兆元。

報導稱，截至13日，上海、福建、甘肅、黑龍江、河北承德、江蘇徐州等74個省市保交房交付率已超過8成；貴州六盤水、福建廈門、湖北鄂州、甘肅平涼、遼寧葫蘆島等24個城市保交房交付率已超過9成；江西新餘、甘肅金昌等6個城市保交房專案交付率已達100%。

中國1月中旬設立房地產白名單，但審批投放貸款進度緩慢。中共中央政治局9月26日召開會議，提出加大白名單專案貸款投放力度。

中國金融監管總局副局長肖遠企10月17日表示，截至10月16日，全國商業銀行已審批白名單專案超過5700個，已審批通過白名單專貸款2.23兆元。預計到今年底，審批通過金額將超過4兆元。

據大河財立方12日報導，目前，河南省南陽市銀行機構已為34個白名單專案合計新增授信58.73億元，新投放貸款42.88億元，授信金額居全省第2，已投放金額居全省第3，貸款投放率已達到73.01%。

重慶市住建委11日表示，截至10月底，全市已有254個房地產白名單項目獲得授信688.1億元。

深圳市金融委員會辦公室5日表示，目前，深圳轄內銀行已審批白名單專案67個、審批通過金額超過800億元。

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報導指出，中國金融監管總局、住建部近日聯合召開城市房地產白名單專案擴圍增效政策培訓會，要求各級專班、金融機構將白名單專案「擴圍增效」作為近期重點工作來抓，對於合格專案要做到「應進盡進」；對於進入白名單的專案要做到「應貸盡貸」；同時，優化貸款資金撥付方式，用款到帳做到「能早儘早」。

儘管中國官方持續提出「保交房」亮麗數據，但社群訊息顯示，中國大陸仍頻繁出現民眾抗議爛尾樓事件，主因是許多沒蓋完的建案仍未被納入白名單。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1131114