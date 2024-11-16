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江蘇10年捐血100次可享免費buffet 引網友熱議

2024/11/16 17:48
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（中央社台北16日電）江蘇常州捐血站推出活動，過去10年獻血100次以上的常州市民，可在當地五星級飯店免費享用一頓buffet。該活動登上微博熱搜第一，針對網友質疑，該捐血站工作人員回應「捐血小板」也算，且已有80人符合活動條件。

根據北京青年報報導，江蘇常州市中心捐血站微信公眾號「常州獻血」14日發布一則活動訊息：2014年1月1日至2024年11月30日期間，在常州城區獻血100次及以上的市民，可於12月在當地飯店免費享受自助餐（buffet）一次。

該飯店自助餐原價為每人人民幣368元（下同，約新台幣1650元）。另外，只要於2014年1月1日至2024年12月30日曾於常州城區參加無償獻血的市民，也可於12月以優惠價268元的價格享用飯店自助餐。

該活動引發中國網友熱議，於16日中午衝上微博熱搜第一。有網友質疑「10年誰能獻100次啊？」、「10年獻100次，基本上月月要獻，不可思議，不可能，不相信！」

陸媒上游新聞記者詢問常州市中心血站工作人員，對方解釋，獻全血和獻血小板，統稱為無償獻血。獻血小板在身體狀況允許的前提下，每半個月就可以獻一次，也就是一年最多可以獻24次。

工作人員還表示，據統計，目前常州城區滿足10年獻血超過100次的有80多人，證明還是可以做到的。「這些人都是長期堅持無償獻血的愛心人士，我們希望通過這樣的活動向他們表達敬意，同時也鼓勵更多人加入無償獻血的行列。」

根據中國衛生部頒布的「獻血者健康檢查要求」，全血獻血間隔期為6個月，單採血小板獻血間隔期為不少於2週，每年不大於24次。

另外瀟湘晨報也向活動飯店詢問，活動內容屬實。不過15日下午，該活動文章已被刪除。（編輯：廖文綺/呂佳蓉）1131116

#瀟湘晨報
#江蘇
#常州
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