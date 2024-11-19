出席金融投資論壇 何立峰籲香港對接中國發展戰略

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（中央社記者張謙香港19日電）中國國務院副總理何立峰今天在香港一場論壇致詞時指中國經濟運行總體平穩，同時呼籲香港對接中國發展戰略。

由香港金融管理局主辦的國際金融領袖投資峰會早上開幕，何立峰發表主題演講表示，中國經濟運行總體平穩、穩中有進，高品質發展扎實推進。

他聲稱，中國近期推出的系列增量措施政策成效日益顯現，經濟向好態勢更加鞏固，並惠及香港金融市場。

他說，中國推進改革的決心始終堅定不移，對外開放的大門只會越開越大。

他並對香港的金融發展提出三點建議，一是深化金融改革創新，不斷提升香港的金融競爭力，包括強化銀行業、增強資本市場的包容性和吸引力、擴大債券市場、發展保險市場，以及豐富離岸人民幣的金融產品和服務。

他說支援香港打造更高水準的國際資產管理中心、財富管理中心，同時加快發展綠色金融、科技金融、數字（位）金融等新業態，並積極發展家族辦公室業務。

何立峰又建議香港進一步拓展金融開放合作，持續金融發展活力；支持香港繼續保持特色、發揮優勢，與世界各地展開更廣泛、更密切的交流，以及拓展國際金融合作等。

此外，何立峰建議香港對接中國發展戰略，夯實香港金融發展根基。

他說，香港是中國對外開放的橋梁和紐帶，中國是香港金融發展的根基和強大後盾所在，隨著中國高品質發展的推進，香港在中國發展大局中的戰略地位作用將更加凸顯。

何立峰說，支持香港進一步強化「一帶一路」的國際融資平合，以及加強在「一帶一路」資金融通中的關鍵作用。（編輯：周慧盈）1131119