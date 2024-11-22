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浙江確認民警跨省執法 陸媒要求公布更多詳情

2024/11/22 11:18
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（中央社記者張謙香港22日電）據報導，中國浙江省檢察院日前公布多起民警跨省進行「趨利性執法」的案例，並指這是民警的「私自」行為，但有大陸媒體對此有所質疑，要求公布更多詳情。

南方都市報21日發表社論表示，浙江檢察院日前向全省通報多起類似案例，並形容是民警「私自」行為，其中一例發生於5月至6月間，外省某縣公安局兩名民警為了謀取個人非法利益，「私自」攜帶警服、手銬等，駕車前往浙江、江蘇等地，意圖以幫忙處理案件為由向企業家索取財物。

這兩名民警在江蘇蘇州以配合公安機關調查案件為由，把一位沈姓企業帶走，但受害人在浙江德清境內逃脫報警而案發。

社論表示，通報指兩名民警已被浙江德清縣法院一審判處實刑。

對於這起個案，社論表示，「他們（民警）長時間在外停留作案，很難不讓公眾對其行為的定性產生疑問」，認為有必要公開更詳盡資訊，推動社會對「趨利性執法」現象進行更深入的討論和更徹底的反思。

社論並指出，現在看來，依然還有一些地方以具體的財產性收益為目標，跳過既定規則行事，不僅有損國家法治的統一與權威，而且已經在對地方營商環境產生極為惡劣的破壞性影響。

香港星島日報本月初報導，中國一些地方為了解決財政不足的問題，竟然異地執法，以詐騙等理由凍結企業資金或罰款，其中廣州去年至今有近萬家企業受害，大都是民企，這種現象已引起北京中央的關注。

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報導形容這些現象為「趨利性執法」或「遠洋補撈」，指一些地方政府在經濟下行及「創收」面臨壓力之下，為了完成財政工作指標，透過公安機關異地執法索財，類似沿海漁民遠洋捕撈。

據指出，廣東珠江三角洲成為大陸地方政府異地執法的高發地，廣東某研究中心的一篇內參透露，去年以來，廣州有近萬家企業遭到異地執法，其中大部分是民企；這些異地執法的動機大都是為了逐利。（編輯:陳鎧妤）1131122

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