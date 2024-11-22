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陸股重挫逾3% 滬指失守3300點

2024/11/22 16:16
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（中央社台北22日電）中國大陸A股午盤後急殺重挫，三大指數均下跌逾3%，滬指下挫逾百點，失守3300點關卡。分析多指近期若無政策利多，陸股恐陷入震盪整理。

綜合界面新聞、金融界等陸媒，A股三大指數午後出現急殺，下午收盤，上證指數（滬指）重挫逾百點，報3267點，失守3300點關卡，跌幅3.06%；深證成指報10438點，下跌3.52%；創業板指報2175點，重挫3.99%。

今天滬深兩市成交額人民幣1兆7897億元（下同，約新台幣8.05兆元），較上一交易日放量1784億元；大盤資金淨流出逾1349億元。

全市場4917支股票下跌，只有429支股票上漲。

光大證券指出，今天A股市場並沒有明顯的新增利多或利空，部分資金暫時觀望，導致市場整體上屬於存量博弈的狀態。展望後市，接下來若沒有新的重大催化劑刺激，市場大概率上演指數震盪整理、熱點分化輪動的走勢。

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華泰證券指出，滬指要想繼續向上拓展空間仍需要新的刺激和催化因素，政策面來看，前期政策舉措不斷落地，政策效應正不斷顯現，但新的政策預期尚未形成。臨近年底，市場將再度聚焦中共中央經濟工作會議等重要會議的召開，從中觀察明年宏觀政策的定調以及對經濟工作的具體部署。

華泰證券並指，10月份的經濟數據當中多項宏觀指標回暖，需求端呈現改善的跡象，但內需修復的持續性或許仍需要等待更多後續數據的持續驗證。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1131122

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