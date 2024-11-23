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中國最高法院談隨機傷人：重罪嚴判 微罪輕罰

2024/11/23 18:49
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（中央社記者邱國強北京23日電）針對隨機傷人事件頻傳，中國最高人民法院今天召開專題會議，宣示要狠抓刑滿釋放人員「安置幫教」；對重大惡性犯罪須依法從嚴從重懲處，及時審理宣判；對矛盾激化所引發的犯罪以及日常輕微犯罪，可有條件從輕處罰。

新華社報導，這場專題會議上午由中國最高人民法院院長張軍主持，旨在深入學習貫徹中共總書記習近平日前對「珠海衝撞案」的指示精神，並研究落實中共中央政法委專題會議部署，做好歲末年初「維護社會安全穩定」相關工作。

根據報導，會議指出，各級人民法院要依中央政法委部署，認真落實「化解矛盾風險、維護社會穩定」專項治理任務，狠抓加強專門矯治教育、刑滿釋放人員「安置幫教」、嚴重精神障礙患者管理救助等意見落實，依法懲治各類犯罪。

會議提到，要堅持和發展「新時代楓橋經驗」，在黨委領導下與有關部門共同做好「矛盾糾紛源頭預防、實質化解」工作，做實「定分止爭」，牢牢守住維護社會公平正義的「最後一道防線」，堅決維護社會安定和人民安寧。

會議強調，要充分發揮刑事審判職能作用，依法懲罰犯罪、保護人民，「用刑罰與一切犯罪行為作鬥爭」；要依法「嚴厲打擊嚴重危害社會秩序、破壞社會穩定、危害人民群眾生命健康和財產安全的犯罪」，以實際行動落實以人民為中心的發展思想，不斷增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。

會議指出，要堅持寬嚴相濟刑事政策，堅持「懲防並舉、標本兼治」。對於重大惡性犯罪，必須依法從嚴從重懲處，及時審理宣判，讓人民群眾切實感受到公平正義。但對民間矛盾激化引發的犯罪，以及社會生活、生產經營中發生的輕微犯罪，且被告人認罪認罰、得到被害人諒解的，可依法從輕處罰，以最大限度分化、瓦解犯罪，促進改造罪犯。

會議還提到，對於一個時期、一個領域內的多發高發類案，要在黨委領導下促推「源頭防控」，把制度優勢轉化成治理效能。

會議最後要求，各級人民法院院長、庭長要「確實扛起政治責任、法治責任和審判責任」，身體力行落實中共中央決策部署，履行好審判監督管理職責，「依法公正、優質高效審理好每一起案件」。（編輯：楊昇儒）1131123

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