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中國為基層減負以提振經濟 國際資本：復甦仍脆弱

2024/11/23 15:59
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（中央社台北23日電）美媒報導，中國政府試圖整治形式主義和官僚主義，作為拯救經濟的「B計畫」，具體包括少開會、開短會，以及減少不必要的文書工作等繁瑣而無成效的任務；而國際資本評估，中國經濟復甦跡象仍很脆弱。

華爾街日報中文網22日報導，近幾個月來，中國政府承諾提高居民收入、促進消費以及增加對企業的銀行貸款等措施來重振國內經濟，但中共中央政治局今年7月警告，若基層官員被繁雜事務所累，上述這些計畫將難以推進。

報導援引陸媒指出，許多地方官員為了提交「漂亮」的活動日誌、週報、月報和季報而耗費大量時間與精力，還有幹部到基層調研，一天跑好幾個地點，卻只是握握手、說兩句話、拍幾張照片後就離開，甚至挑剔吃住、要求專車開道等。

此外，過度檢查也引發基層抱怨因忙於應付績效考核而擱置了日常工作，或因上層過度仰賴手機監督，導致下級官員得經常盯著手機，以回覆上級各種指示。

研究中國經濟的龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）顧問公司分析師貝多爾（Christopher Beddor）在給客戶的研究報告寫道，「中共中央政治局正向基層官員發出訊號，即使他們為支持經濟增長而作出的決定後來被證明是錯誤的，也不會受到懲罰，這與政治局早些時候偶爾發出的『嚴格遵守政治紀律」的訊息形成對比」。

不過，報導指出，中共總書記習近平將決策權集中在自己手中的領導風格於事無補。北京清華大學教授、前中國人民銀行顧問李稻葵表示，一些基層官員擔心因失誤而受到懲罰，反而花太多精力假裝執行政策。集權有利於政治決策，但對於經濟來說需要某種程度的混亂。

另據日本經濟新聞，國際銀行家認為，中國最近一系列經濟提振措施尚未打動長期投資者，盡管出現「復甦跡象」，但投資者仍持觀望態度。

報導引述國際投行高盛集團執行長索羅門（David Solomon）和亞洲頂級私募股權公司PAG聯合創辦人格拉德爾（Chris Gradel）近日表示，希望看到北京持續提供經濟支持。

索羅門說，「我認為有非常積極的跡象，（中國）經濟正在復甦，但我認為他們不能放鬆政策力度。這種復甦仍可能是脆弱的」。（編輯：周慧盈/陳鎧妤）1131123

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