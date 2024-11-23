中共政法委書記：深入開展化解矛盾風險維穩治理

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（中央社記者邱國強北京23日電）中國近日隨機傷人事件頻傳，中共中央政法委書記陳文清日前主持召開專題會議時說，全國政法機關要深入開展「化解矛盾風險、維護社會穩定」專項治理，並著力加強社會治安整體防控，強化社會面巡控，嚴防發生重大公共安全事件。

新華社昨夜報導，這項專題會議的主旨是研究部署做好歲末年初維護社會安全穩定工作，進一步「維護社會大局穩定，增強人民群眾安全感」。

根據報導，陳文清要求，全國政法機關（公安、檢察、法院）要學習踐行中共總書記習近平「人民至上的深厚為民情懷」，堅持「寬嚴相濟、懲防並舉、標本兼治」，加強風險源頭防控，依法嚴懲重大惡性犯罪，確實維護人民群眾合法權益。

陳文清說，在各級黨委領導下，全國政法機關要深入開展「化解矛盾風險、維護社會穩定」專項治理。著力推進綜治中心規範化建設，全面排查、實質化解矛盾糾紛，努力把矛盾「解決在基層、化解在萌芽狀態」。

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他提到，全國政法機關要著力加強社會治安整體防控，壓實屬地、部門責任，強化重點場所、重大活動管理和社會面巡控，嚴防發生重大公共安全事件。

陳文清要求，政法機關要認真落實會議研究制定的「加強專門矯治教育、刑滿釋放人員安置幫教、嚴重精神障礙患者管理救助」等工作意見，會同有關部門進一步加強相關群體服務管理，逐人明確具體責任單位和責任人，逐一落實服務管理措施，在關懷救助的同時，形成「有效預防危害行為的制度機制」，全力守護社會安定和人民安寧。（編輯：周慧盈）1131123