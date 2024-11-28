川普上任前 中國副財長會見美商學界人士談中美經貿

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（中央社台北28日電）中國財政部副部長廖岷近日會見美國商學界人士，針對中美經貿關係等議題交換意見。廖岷強調中國有信心實現全年經濟增長目標，願與各方共同推動中美經貿關係穩定健康發展。

中國財政部官網今天公布，廖岷於20至22日在財政部分別會見「中美經濟二軌對話」代表團一行、摩根大通總裁兼首席營運官品托（Daniel Pinto）、國際金融協會董事總經理兼首席經濟學家馬賽羅．埃斯特旺，就中國經濟形勢與政策、中美經貿關係、全球債務問題等議題交換意見。

據公布，廖岷重點介紹了中國近期系列增量政策情況，強調有信心實現全年經濟增長目標，應對好各類風險挑戰，以及願與各方共同推動中美經貿關係穩定健康發展。

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川普競選時揚言將對所有中國進口商品加徵60%關稅，相關措施除了將影響中國的出口表現，也會導致外資進一步出走中國，並加重中國的負擔。

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