閻學通：中美由不好變得更不好 競爭核心仍是技術

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（中央社台北28日電）川普再度當選美國總統，北京專家閻學通今天說，中國本來跟美國關係就不好，只不過「從不好變得更不好」。中美競爭核心仍然是技術，美國對中國戰略競爭的核心就是防止技術差距縮小。

據搜狐財經，北京清華大學國際關係研究院名譽院長閻學通28日下午在搜狐財經年度論壇發表「世界秩序與中美關係」的主題演講。

他說，很多企業擔心如果川普加稅會對中國經濟有多大影響。川普當選影響最直接的是美國人民，內政外交都要改變；第二個受影響的是美國盟友，美國盟友擔心美國不再承擔對盟友的安全保障；第三個受影響的才是中國。

閻學通說，本來中國跟美國關係就不好，只不過「從不好變得更不好」，就是程度變化，不是方向變化。全世界對川普的擔心，更多的不是經濟上的，而是政治和安全上的。

他認為，川普上台恐怕不僅僅是影響國際貿易和關稅，而是影響國際秩序，是繼續全球化還是調頭逆全球化。川普上次執政是開始調頭，這次執政是加速逆全球化的發展。

閻學通說，逆全球化表現為技術競爭是核心，中美競爭的核心仍然是技術，也就是誰的技術比對方便宜，誰就比對方技術水準高，這樣就決定意識形態擴張或者意識形態競爭不是大國競爭的核心，和冷戰有根本性的區別。

他說，川普跟拜登有很多不同，但也有很多相同。川普也要堅持技術競爭的核心，也就是美國跟中國戰略競爭的核心就是防止中美技術差距縮小。技術和經濟緊密相聯，因此經濟衝突也會更加嚴重，經濟衝突的嚴重帶來的結果，就是會減少和中國之間的往來，具體來講就是把拜登跟中國建立的官方通道全部結束。

閻學通說，在歐巴馬時期，中美之間有90多個官方通道，川普首任時期全部取消重建，後期變成零。拜登執政要求恢復，現在又有將近20個，川普上台後一定全部停掉重建新的通道。無論官方的對話通道和管道建立多少，川普都會比拜登少，不會比拜登多。官方買賣的減少會帶來技術的競爭、相互的指責，最後一定是雙方敵對情緒的上升。

至於中美會不會發生戰爭？閻學通認為，儘管雙方對立日益嚴重，競爭更加激烈，但不會發生代理人戰爭。原因比較簡單，就是在數位時代，中美之間誰能贏得競爭靠的是技術領先，代理人戰爭不能提高任何一方的技術能力，降低對另一方技術的依賴，因此雙方透過代理人競爭是無效手段。

閻學通提到，很多人擔心川普會不會在「台灣問題」上跟拜登不一樣，導致台海衝突。他認為川普跟拜登有一個很大的區別，或者和1991年冷戰後美國的所有領導人有一個區別，川普是唯一沒有在執政期間捲入新戰爭的美國總統，其他所有總統，包括歐巴馬在任期間都有捲入新的戰爭。

他說，川普的特點是認為戰爭的手段不利於鞏固、提升美國世界霸主地位，這也是為什麼川普現在說上任就要停止烏克蘭戰爭。因此，川普不認為挑起台海戰爭有利於美國霸主地位，這與其邏輯不一致。

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閻學通還提到，中美在今後4年已經不僅僅是外交上的競爭關係，同時還有兩國在國內進行政府改革的競爭。「誰能夠對自己政府改革做得更深刻、更成功，效率提得更高，對整個國家綜合實力提高起的作用更大，誰在4年之後就能夠在這4年的競爭中看到自己的優勢。」

他說，如果中國改革比美國成功，那麼4年之後，中美實力的差距會縮小；如果美國的改革比中國成功，那麼中美實力的差距將會拉大。（編輯：楊昇儒/陳鎧妤）1131128