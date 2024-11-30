中國10月PMI為50.3% 連續第3個月上升

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（中央社記者邱國強北京30日電）中國國家統計局今天公布，11月份製造業採購經理指數（PMI）為50.3%，較10月上升0.2個百分點，是連續第2個月站上50%以上的擴張區間，也是連續第3個月上升。官員宣稱，這代表製造業「擴張步伐有所加快」。

綜合新華社及中國財經媒體報導，相關數據中，生產指數及新訂單指數分別為52.4%和50.8%，分別較10月上升0.4和0.8個百分點，其中新訂單指數自今年5月以來首次上升至擴張區間。官方解讀，這一數據象徵「製造業市場活躍度有所增強」。

從行業來看，通用設備、汽車等行業生產指數和新訂單指數均位在54.0%以上。官方認為，這代表相關行業「生產及需求釋放較快」。

報導提到，在製造業生產和市場需求改善的帶動下，近期企業採購活動有所加快，採購量指數回升至51.0%的擴張區間。

中國國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河對上述數據表示，11月份隨着一系列存量政策和增量政策持續協同發力，製造業PMI在景氣區間上升至50.3%，「擴張步伐有所加快」。

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此外，11月中國大型企業PMI為50.9%，比10月下降0.6個百分點，出現回檔；中、小型企業PMI分別為50.0%和49.1%，較10月上升0.6和1.6個百分點。官方對此認為，當月中小企業景氣水平均有改善。

至於對未來的預期，生產經營活動預期指數為54.7%，比10月上升0.7個百分點，是連續第2個月回升；行業方面，食品及酒飲料精製茶、造紙印刷、文教體美娛用品、汽車、鐵路船舶航太設備、電氣機械器材等行業生產經營活動預期指數，均高於58%以上。官方解讀相關企業對行業發展預期「更為樂觀」。（編輯：周慧盈）1131130