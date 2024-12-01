傳捲入洗米華案 山西前首富張新明涉非法開賭場被捕

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（中央社台北1日電）陸媒報導，山西前首富張新明及其兄長張新躍、弟弟張星亮等人，因涉嫌非法開設賭場罪，疑與「洗米華」案有關，11月初被警方帶走調查。目前中國官方尚未證實張新明及相關人士被調查的消息。

據經濟觀察報、星島日報等陸港媒體報導，多位消息人士披露，11月初，張新明及其兄長張新躍、弟弟張星亮、配偶、司機等人，被警方帶走調查，羈押在山西晉城、長治等地。

報導提到，這次疑似與張新明於2014年接受「新京報」採訪時承認赴澳門有關。知情人士透露，早在十多年前，張新明就與周焯華建立密切聯繫，協助組織大陸富豪到周焯華的賭場賭博。

周焯華綽號「洗米華」，是澳門太陽城集團創辦人，去年因涉及洗錢、非法賭博和創立犯罪集團等289項罪名，被澳門法院裁定162項罪成，判18年有期徒刑。

知情者稱，張新明還給周焯華約人民幣5千萬元（約新台幣2.24億元）的資金，「當時張新明認為這5千萬元是入股賭場，結果大概1年後，周焯華給他一張卡，裡面有6千萬元。但這張卡只能用來消費，而且每天只能用5萬元。」

報導表示，現年61歲的張新明曾於1986年進入武警學校，原因是「武警從地方上招納生產經營人才」。1999年他離開武警系統，原因是「中央禁止軍隊和武警經商」，之後他創辦山西金業煤焦化集團。2005年，張新明以10億身家名列「胡潤能源富豪榜」第7位，山西省第1位，有山西首富之稱。

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張新明曾承認2009年辦過假證件，並因此遭河南當局通緝。據經濟觀察報引述知情者稱，為解決假證件一事，張新明曾向時任河南省副省長、公安廳廳長秦玉海提供豐厚的利益。

此外，張新明也與山西政商界關係千絲萬縷，2014年山西掀起反腐風暴時，他也一度被帶走。此後，山西晉能集團董事長劉建中、山西省公安廳交管局長尹喜平、大同市委書記豐立祥、山西省國土資源廳廳長李建功、山西省煤炭工業廳廳長吳永平相繼落馬。上述官員的分管領域，均與張新明的能源生意交集甚深。（編輯：謝怡璇/陳鎧妤）1131201