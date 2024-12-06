中國研擬政府採購新規 境內產品享20%評審優惠

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（中央社台北6日電）為鼓勵政府採購時優先選擇中國製產品，同時提高廠商參與誘因，中國財政部擬提出優惠措施，相較其他國家，參與政府採購的中國產品，可獲得20%的價格評審優惠。外資企業在中國境內生產的產品也比照辦理，以此吸引外資投資中國。

中國財政部於5日發布「關於政府採購領域本國產品標準及實施政策有關事項的通知的徵求意見稿」。據中國財政部官網，這些標準與政策是為了建設統一開放、競爭有序的政府採購市場體系，構建市場化、法治化、國際化營商環境。

這份通知中最引起關注的事項是在政府採購時，給予中國製造產品優於國外製造產品的價格評審優惠。

根據通知指出，在政府採購時有中國產品又有非中國產品參與競爭時，對中國產品的報價給予20%的價格扣除，用扣除後的價格參與評審。採購項目中若包含多種產品，符合中國製標準的產品成本總和占所有產品成本總和80%以上，同樣也對該供應商提供的產品整體給予20%的價格扣除，用扣除後的價格參與評審。

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這份通知中也提到，新規上路後，財政部將會和相關部門在充分徵求包括內外資企業、協會、商會在內的各方意見基礎上，於3到5年內制定有關產品的中國境內生產零組件成本比例，以及對特定產品的關鍵部件和關鍵工序的要求，「在此之前，只要產品在中國境內生產，在政府採購活動中即視同為本國產品」。

通知強調，中國國有企業、民營企業、外商投資企業，平等享受政府採購支援政策。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1131206